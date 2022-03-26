原标题：校园足球踢出腾腾热气

奔跑、抢断、传球……身穿校队队服的小小身影在绿茵场上带球驰骋，猛然一脚贴地远射，破门！

浙江宁波的初春，寒风依旧，但慈溪市横河镇彭桥小学的第一场足球训练，踢出了腾腾热气。从几个破橡胶球、两根标枪当球门的简陋条件起步，到包揽国际、省、市比赛奖牌，慈溪近年来深耕校园足球文化、完善足球教学体系、提升足球赛事能力，在乡镇小学上演了一场校园足球的暴风式成长。

足球文化浸润校园

“同学，你是哪个班的？”

“我是皇家马德里班的。”

“我是拜仁慕尼黑班的。”

彭桥小学不同班级的孩子打起招呼来，让初来乍到者摸不着头脑。学校不大，只有学生400多名；楼房不高，还有些旧。但校园气氛却非常好——大课间，“中场楼”前的操场上欢声笑语，颠球、踢球、观球，好不热闹。

足球文化浸润着校园的每一处角落。在这里，班级不再用数字表示，而是借用世界顶级足球俱乐部的名称；校园建筑引用足球中的常用概念，比如中场楼、前锋楼、442路、433路；宣传栏被改造成集宣传和球架于一体的足球墙，整整齐齐摆放着上百只球。一有空，孩子们便奔向自己的专属足球。

“课后时间，该‘玩得开心’还是‘学得起劲’？”校长胡军介绍，30年前，彭桥小学还是山脚下的一所乡村小学，除了一张乒乓球桌外，学校就没有像样的体育器具了。为了丰富课外活动，时任校长杨茂安动起了脑筋。他弄来一只橡胶足球，发动全校平整空地，以学校围墙和教室阶沿为边线建起最简易的足球场。就这样，彭桥小学足球队诞生了。1993年，球队一举夺得宁波市小学生足球赛冠军。

“村小竟然也能拿金牌！”足球文化从彭桥开始燎原。各类足球展示和宣传平台遍地开花，催生了慈溪体育热。根据每个中小学校的教练配备、场地器材等状况，慈溪制定了校园足球发展规划，并成立足球教育领导小组，激起校园足球文化“一池春水”。

目前，慈溪73所小学全部建有校园足球队，成为宁波唯一一个实现校园足球运动全覆盖的县市区。此外，全市共有17所学校获称“全国青少年校园足球特色学校”，不少乡镇小学强势上榜。

踢球底气要攒起

2015年，教练郑峰初到胜山镇中心小学教足球时，面临着重重困难：学校没有校队，没有专业球场，更没有家长支持。“都怕自己的孩子受伤。”多次的拒绝没有打压郑峰的信心，他知道，只有出成绩才能有底气。

于是，包括郑峰在内的专业教练团队，根据学生年龄和身心发育特点打磨出一套足球教学体系。“青少年踢球好比打怪升级，根据岁数分层，一般采用5人制开头，8人制过渡，13岁以后再进行11人制比赛。”郑峰介绍，学校在社团普及的基础上选拔球员成立球队，再将球队分组，形成年龄梯队，并利用先后建成的8人制、5人制足球运动场进行针对性训练。

7年间，这支队伍横扫宁波各大校园足球赛事榜单，还有4名队员成为浙江省青少年校园足球最佳阵容遴选运动员，其中1人更是全国最佳阵容遴选运动员。郑峰说，随之而来的，是家长态度的变化，“孩子在外打比赛时，他们会放下手头工作，到球队积极做后勤”。

在崇寿镇中心小学，23岁的陈萦有两个身份，一个是校友，一个是足球教练。“小时候被足球队挑走，后来考上哈尔滨体育大学，现在又回来工作，爸妈别提有多高兴了。”陈萦说，慈溪校园的足球人才衔接链相比其他地方，更加完善。

“从幼儿园、小学，到初中、高中，都有足球定点培育学校，部分学校还有专门的足球教练培训基地。”慈溪市教育局相关负责人表示，“以球健身、以球促智、以球育人”的理念已在慈溪教育事业中打下深刻烙印。

有的外地户籍学生，始终融不进班集体，自从踢上足球，找到不少交心朋友；有的视力不佳的孩子，进入足球队后，手机玩得少了，游戏也不打了；还有临近毕业的校队队员，该看书时看书，该训练时训练，考试成绩照样羡煞旁人……如今在慈溪，球技了得的法官、做守门员的医生、场内跑圈还不带喘气的程序员比比皆是。

这就是足球的魅力

跑，每天跑。林世豪就像一只离弦的箭，在崇寿镇中心小学的训练场上疾驰。他的靶，就是2021年浙江省校园足球联赛慈溪赛区男子乙组的比赛。

决赛当天，后卫林世豪成为钢铁防线的一部分，卡位、紧逼、上抢。艰苦的训练没有白费，哨声响起，比分定格在4比3。“我们是冠军！”这个四年级男孩，第一次拿联赛地区冠军，无比激动。

近年来，慈溪年均投入50万元用于校园足球赛事组织，形成“区域赛—市级总决赛”两级赛制，每年举办近300场次。

2月8日，教育部官网公布2022年工作要点，提到将举办首届中国青少年足球联赛。

对于慈溪校园足球年复一年的坚持，教练们深有感触。郑峰说，胜山镇中心小学现在“班班有队、月月有赛”，通过校内联赛选拔球员。崇寿镇中心小学足球教练史来张说，崇寿镇中心小学足球“走了出去、请了进来”，曾代表浙江省在日本静冈举行的世界少年足球赛拿了名次，也曾邀请阿根廷教练来校交流指导，接触足球发达国家的教育理念。彭桥小学足球教练胡旭说，从彭桥小学毕业的学生还经常与他联系，回忆在校时每一次比赛的跌宕起伏……“这就是足球的魅力啊”。

（本报记者 曾毅 本报通讯员 干杉杉）

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