原标题：长春理工大学 为学生上堂生动抗疫思政课

“疫情之下，学校不仅满足了我们生活所需，还送上了精神食粮，正如老师所说，路途是艰难的，前途是光明的，我们一起努力向未来。”长春理工大学物理学院学生肖源说。

3月16日，长春理工大学“同上一堂‘战疫’思政大课”在直播平台准时开讲。刘艳萍、郑寰宇、颜冬梅3位马克思主义学院的思政课教师，分别以“艰难与坚持”“自由与选择”“责任与荣耀”为题，把发生在中国大地上、学校师生身边的真实抗疫故事，融入思想政治教育教材，为同学们带来了一堂生动的抗疫思政大课。

自封校以来，长春理工大学200余名教师为保障学生安全、健康，与学生同吃同住，每人每天要搬运近1吨的物资……

该校一位负责人表示，在长春市疫情防控的关键时期，学校党委结合校内疫情防控的工作实际，联系学生思想和生活现状，特别策划了此次抗疫思政大课。3位思政课教师从马克思主义人学视角引导同学理性看待封校生活期间的精神之艰难、理性认识属于人的真正自由、充分理解长春理工大学校园师生的使命担当，引导同学自觉自律遵守防疫规则，主动肩负青春责任。

“通过这次疫情，我深深地感受到，我们在被国家学校保护着、深爱着。作为一名共产党员，我要努力练就一身真本领，做新时代的建设者，不负时代，不负韶华。”该校电子信息工程学院周欣桥同学感慨地说。

抗疫思政大课是学校党委在疫情防控特殊时期加强学生政治引领、厚植爱国情怀、强化价值引导的有效做法。作为本次主讲老师之一的颜冬梅告诉科技日报记者：“思政课要顺势而为，在抗击疫情中彰显出的‘人民至上、生命至上’理念，是对马克思主义人民立场的最好诠释。”

通讯员 贾惠淇 本报记者 杨 仑

(责编：郝孟佳、熊旭)