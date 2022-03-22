本报记者 付明丽

3月21日早上6点半，三墩村小学校长姚建就开上面包车去接学生。

12名学生，9名来自山西，3名来自内蒙古。这所特殊的寄宿制小学位于山西大同新荣区三墩村，与内蒙古就隔着一道明长城。这里位置偏僻、交通不便，三墩村小学是方圆几十里仅有的村小。

“学生基本都是留守儿童，家庭情况比较特殊，家长没法接送。”为了方便接送学生，11年前，姚建买了这辆面包车，周一挨个去接学生，周五下午再送回去，风雨无阻。

三墩村小学最多时有80多名学生，近几年，家长陆续带着孩子去城里上学。学校现在还剩下9名老师，姚建和妻子已经在这里坚守了22年。

1998年，姚建从师范学校毕业后回到家乡新荣区，成为一名乡村教师。2000年，他被调到三墩村小学。

刚到这里时，满怀热情的姚建很快被泼了冷水。当时，学校办学条件比较差，学生每天来上课还得从家里带凳子。再加上交通不便，很多老师只待了一个月或者一个学期就调走了。“说真的，当时我也动了走的念头。”姚建坦言：“但是每次站上讲台就不忍心，我也是农村长大的，很喜欢这些孩子。妻子也一直鼓励我再试一试。”

这一试，又是4年。2004年，姚建成为三墩村小学校长，妻子马丽荣也作为代课老师，带上孩子搬到学校和他一起生活。

“身上的担子更重了，必须留住老师。”姚建说，学校住宿生活艰苦，妻子就常常邀请老师们到家里一起吃饭。慢慢地，老师们情绪稳定了，工作干得踏实了，家长们对学校也认可了。就在这一年，姚建被评为新荣区“模范教师”。

近几年，虽然学生变少了，但在政府和社会各界的帮助下，学校的实验室、电脑、书籍、体育学习用品等配置逐渐丰富齐全。

任课老师换了一批又一批，姚建和妻子却一直坚守。学校就是家，他们与学生同吃同住，除了老师，还承担起采购员、勤杂工、司机等多种角色。

“刚入学的孩子容易想家，晚上常常哭闹，有的孩子甚至还会尿裤子，给他们换衣服是常有的事。”姚建和妻子像对自己的孩子一样对待每个学生，学生生病了送饭、送药；学生哭闹就给他们拿糖果、玩具，陪他们玩；晚上等到熄灯后，挨个宿舍看过才能睡觉……

这么多年，姚建和妻子从没有后悔自己的选择，但是心里也有一些对自己孩子的亏欠。女儿5岁那年，姚建忙于照顾生病的学生，没有看到女儿已走到灶台旁，不小心把手伸进开水锅里，留下了伤疤。女儿上初中时，一直寄住在姑姑家，有时他和孩子一个月也见不了一面。

这么多年，值吗？“学校出了两个博士，还有好多孩子都考上了本科和大中专院校。”姚建自豪地说：“一切酸甜苦辣都是有意义的。”

“如果走了，孩子们就没有学上了。”马丽荣说，自己也曾埋怨过丈夫，但慢慢地就有感情了，“学生和家长的认可就是最好的肯定。”

再过几年，三墩村小学可能就没有学生了。想到这里，姚建觉得心里空荡荡的，“待了这么多年，离不开了。不过，孩子们能去城里接受更好的教育也是好事情。”

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 12 版）

(责编：杨光宇、袁勃)