三清山怪石。

从重庆出发，作了一次湘赣之游，行程中有三清山。

进入三清山，走在盘山道上，犹如进入奇石怪松天然博物馆。首先，三清山的石都不是光洁完整的，上面布满纵横交错的裂纹和缝隙，其中生长松柏。有一突兀峻峰，像一古代簪花仕女，面目清秀，发髻高耸，口鼻眼睛都看得很清楚。

像动物的石头最多，其中两只猴子和一尊骆驼最为生动，猴子是一大一小，大猴仰头上望，小猴依偎在大猴身前。骆驼是双峰驼子，憨态可掬，伸着长长的脖子，如在长途跋涉。再往上攀登，转过一处绝壁，蓦地看见悬崖下有一山石，如盛开的莲花，花瓣花蕊都有。距离这朵莲花不远，更有一处奇景，如女子的双峰，太不可思议了。

三清山算不上松柏茂密、遮天蔽日，成散兵状分布，有的长在山顶，有的生在悬崖绝壁，有的长在光溜溜的大石头上，有的自身便有奇形怪状，有的与山石构成奇妙画面……三清山的松比举世闻名的黄山迎客松更多了许多形状，变化万千。

攀登到一定高度以后，需要走悬空栈道。三清山的悬空栈道有两个特点，一是险，栈道全程建在陡峭的崖壁上，下面是一眼望不到底的峡谷和深渊。人走在上面，身在山外，悬在空中，当天细雨蒙蒙，云雾缭绕，御风驾雾，有飘飘欲仙的感觉。二是高和长，平均高度海拔1600米，全长3000多米，随山势而迂回蜿蜒，走在栈桥上忽而在山左，忽而又到了山右，刚才相遇擦肩而过的一群人，一会又在对面栈道上出现，仿佛在大山里走迷宫、捉迷藏，妙趣横生。

隔空与对面栈道上的人喊话，回声渺渺，幽深久远，听来如天上人语，十分奇妙。（陶诗秀文/图）

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