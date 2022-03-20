原标题：北京：高标准讲首善思政课

“从1987年的市长电话发展至今，12345市民热线已经成为北京城市服务的总客服，成为城市治理的‘中枢线’和‘一号响应’，这正是北京市落实以人民为中心的发展理念的生动实践。”

在中国人民大学思政课教师杨子强的课堂上，“接诉即办”“回天行动”等京华大地的生动实践，成为了解读习近平新时代中国特色社会主义思想的鲜活案例。

广泛开展“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践”案例教学，以生动案例增进理论认同，始终是北京市贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上重要讲话精神的最大亮点。

生活小切口，思政大格局

如何提升思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，是摆在思政课改革创新面前的难题。

“今年的思政课，关键是教会学生透过神州大地的抗疫实践，深刻认识‘人民至上、生命至上’的执政理念和集中力量办大事的制度优势，深刻认识党组织的战斗堡垒作用。”

新冠肺炎疫情暴发后，北京市第一时间组织来自北京大学、清华大学等高校的专家做客云端，指导北京思政课教师将习近平总书记关于疫情防控的重要论述融入思政课教学，超过10万名思政课教师线上参加了集体备课。

通过集体备课，党的创新理论得以及时、完整、准确、全面地融入大中小学课堂。

随着各部门资源的打通，思政课教师备课的场景还扩展到京郊等农村，人大、政协会议的现场，让“四个自信”滋养日常的教学课堂。

2020年秋季开学，北京工商大学大一新生卢思璇走入“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”的课堂。专家网络串讲，教师专题解读的“双师课堂”让她印象深刻：“这堂课不仅形式新颖，更加深了我对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，让我对接下来的思政课学习充满了期待。”

2021年5月，在中国共产党成立100周年的重要历史节点上，19场“大剧院里的思政课”在国家大剧院开讲，首都高校万名师生在文艺作品中学习党史，润物无声的思政教育入耳、入脑，更入心。

一组连环招下来，具有鲜明首都气度、北京气质的思政课改革创新模式日趋成型，北京市思政课的抬头率、点头率显著提升。

办好思政课，关键在教师

要在学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子，就要让有信仰的人讲信仰。

2021年国庆假期，北京航空航天大学马克思主义学院副教授付丽莎第四次登上《百家讲坛》，以一堂精彩的航空航天思政课，引起强烈反响。

思政课教师不再是校园中默默无闻的配角，而是以更加自信的姿态，成为立德树人大舞台上的主角，靠的是一套从教师队伍建设到保障教学质量的组合拳。

先培训考核合格后上岗、骨干教师进名校研修、一线专职思政课教师岗位补贴；引一批、聘一批、转一批、备一批，推动高校动态配齐思政课教师……思政教师队伍建设的“北京经验”，正在全国推广。

2021年，首都经济贸易大学教师苏珊珊领到了一份特殊的“教学档案”。这份“档案”里清晰记录了她入职以来的成长培训情况、教学评价、教学感悟等内容。

“这份教学诊断报告为我改进教学方法指明了方向，也让我对讲好思政课更有底气了。”苏珊珊说。

对北京邮电大学青年思政课教师付正来说，她的底气来自北京市2020年2月上线的思政课教学重点难点问题库。

“成为思政课教师后很长一段时间，很怕学生问一些自己还研究得不够透彻的问题，总怕自己说不准、说不好。”回忆起当时的情景，付正感慨万千。

针对这一情况，北京市启动建设了学校思政课教学重点难点问题库，聚焦学生有困惑、老师讲不透的系列问题，组织理论名家和思政课教学名师集中攻关，既解析也支招。

“这些生动的讲述素材，对我来说是工具箱，也是技能包。”付正说。

全方位的建设和培养，让思政课教师队伍可信、可敬、可靠、乐为、敢为、有为。

实践出真知，认同自然来

学生对理论的信服，不仅源自逻辑的力量，更来源于实践的直观映射。

随着“北京城市副中心建设实践”“中关村自主创新实践”等11个京华大地的生动实践进入思政课堂，思政课本上的文字“活了起来”。

服务保障国庆70周年，庆祝中国共产党成立100周年，服务保障北京2022年冬奥会、冬残奥会……一堂又一堂实践型的“大思政课”，让首都师生既锤炼本领，又坚定信仰。这几年，北京市学校思政课还在服务保障党和国家重大活动的一线开讲。

北京冬奥会期间，1.4万名首都高校师生是冬奥志愿者队伍的绝对主力。在高校党委的直接领导下，参与冬奥志愿服务的学校普遍建立了冬奥志愿者临时党支部。

北京工业大学、首都经贸大学和北京联合大学临时党支部普遍开展主题党团日活动。在带队教师的引导下，青年团员积极向党组织靠拢。北京联合大学参加冬奥志愿服务的500余名学生全部提交了入党申请书。

开门办思政，是北京市学校思政课建设的鲜明理念。

“李雪健老师的讲述加深了我对焦裕禄精神的理解，让我热泪盈眶，终生难忘。”前不久，一堂“电影中的党史大课”在首都师生中引发热烈反响。在中国电影博物馆，来自中国政法大学的2020级本科生赵紫岑与电影《焦裕禄》的扮演者李雪健面对面，聆听其对焦裕禄精神的理解。

如今，濮存昕、冯远征等一大批艺术名家走进思政课堂，为艺术类院校思政课教师进行备课指导。在北京市委农工委的大力支持下，思政课教师还走进京郊农村，深刻理解乡村振兴战略的重大意义，切身感受新时代新农村的气象与面貌。北京市国资委、冬奥组委、市文物局等单位也积极为思政课教师现场备课和学习实践创造条件，举首都之力办好学校思政课的大格局基本形成。（董城 侯旭东）

(责编：薄晨棣、宋美琪)