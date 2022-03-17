本报记者 赖 睿

唐应山在录播教学课程

肖飞在线辅导

白莉在户外写生

视频里，老师正在讲授荷兰画家蒙德里安的名作《红、黄、蓝的构成》，从艺术特点到背后的故事，无不细致。屏幕前的白莉听得如痴如醉。“特别有感触，一下就喜欢上了。”从未接触过油画的白莉被这张作品深深打动，从此不可自拔，开始学习油画。

这是国家开放大学唐应山在线油画公社（以下简称在线油画公社）基础班的第一堂课。上百名油画零基础的学员就是从这堂课开始，踏进油画学习的大门。

随着物质文化生活水平的提升，大众的美育需求愈发强烈。艺术教育不仅是儿童、青少年全面发展的需要，也受到成年人青睐。成年人生活节奏快、学习时间碎片化，线上课程成为他们走近艺术的一种选择。

线上学习灵活便捷

白莉之所以被《红、黄、蓝的构成》打动，与其工作经历不无关系。从河南省科学院退休的她，从事化学比色分析研究，20多年都在跟红、黄、蓝三原色打交道。白莉从小就对绘画很有兴趣，只是年轻的时候没有机会学习。2020年新冠肺炎疫情暴发，白莉琢磨着在家里能学点儿什么。偶然一天，一条消息引起了她的注意——“人人都能画出世界名画”。“我原本很畏惧油画，觉得太高深了，但这句话很打动我。人人都能，我也试试。”白莉说。

同样被这句话吸引的，还有来自广西桂林的山林。“我喜欢生活中美的事物，但只在小学阶段上过简单的美术课，从没接触过油画，可以说是真正的油画‘小白’。”山林告诉记者，自己当时只是抱着试一试的想法报名，没想到一学就坚持到了现在，目前在线学习已经有17个月。

山林把学习油画的时间安排在工作之余，比如午休的时候看看教学视频，下班后临摹作品，有时候会在晚上创作，一不留神就画到凌晨了。“线上学画时间灵活，教学视频还可以反复观看，让我工作生活学习三不误。”山林表示，在线课程不仅价格实惠，还有美术院校的专业教师指导。

新冠肺炎疫情的出现，让线上学习需求明显增长，催生了内容多元的线上艺术课程。在线油画公社便是其中一例。自成立以来，在线油画公社已经陆续推出“向大师致敬——莫奈”“人人都能画出世界名画”“零基础油画课”等系列课程，截至2022年1月，注册学员已达3.6万余人。他们不仅来自两岸暨港澳，还包括美国、英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本、马来西亚、肯尼亚等国家的学员。

课程设置别有不同

艺术创作是实践性非常强的活动，但线上艺术教育不能当面授课、及时互动，其课程设置有何特别之处？学员中既有上班族，也有退休人员，年龄跨度大，普及性美育的目标如何达成？这些问题都考验着从业者的智慧。

白莉和山林都清楚地记得，基础班的学习是从临摹世界名画开始的。梵高的《星月夜》《向日葵》《杏花》、莫奈的《干草垛》等经典作品，都是他们临摹的对象。“老师说，临摹是一种非常快捷的进入方式，先看大师是怎么构思、怎么创作的。”白莉说。

“大师之所以成为大师，肯定包括两个最基本的要素，第一是他们高超的绘画技艺，第二是他们的绘画创新精神，而且这种创新精神又被后世所认可。我们学习大师的作品，就是站在巨人的肩膀上学习。”国家开放大学教授、在线油画公社主持教师唐应山如是说。

“在几十年的美术教学实践中，我们发现每个人都有绘画潜能，尤其是在色彩方面。”江西科技师范大学美术学院教授肖飞，主要负责在线油画公社进阶班的教学工作。他告诉记者，“零基础画世界名画”中的世界名画，专指印象派时期的作品。印象派特别重视色彩的绚烂和丰富性的表现，弱化了对造型的要求。“我们不是要教授大家如何画出印象派大师的作品，而是通过分析、引导和实践，培养大家学会用画家的眼睛来观察并表达世界。”肖飞说。

这样的课程设置加之作品点评、学员交流等线上互动，学员容易接受且成长较快。山林大约在临摹半年后开始尝试创作，目前完成的50幅油画作品中，有20多幅是个人创作。而白莉在一年的基础班学习后，又报名参加了进阶班。

艺术点亮平凡生活

在山林看来，从临摹进入创作并不是一件容易的事情。“因为创作需要自主进行整体布局，从构图及色彩的搭配，到考虑画面的和谐统一等。”山林说，有时候也会觉得头疼，不过这些困惑都在作品完成的那一刻得到消解。

白莉也感到临摹和创作有很大不同。“不管是写生还是对着照片准写生，都让我明白创作是需要带着感情的。”白莉说。今年春节期间，老师给大家布置了一道作业：画一幅体现家人团聚的作品。白莉想到了自己远在海外的孩子，因疫情阻隔无法团聚。“我就画了一张孙子在海边玩耍的画，取名《大洋彼岸的思念》。因为我想对孙子说，海的另一边就是爷爷奶奶呀。”白莉说。

如今，白莉即将从在线油画公社进阶班结业。第二届国家开放大学在线油画教学成果展也计划于5月在北京举办，参展作品就来自进阶班的45位学员。白莉的参展作品已经选定，那是依照她去年在西藏自驾游的所见所闻而作。“学习油画最大的收获就是快乐。”白莉告诉记者，画画让她忘记了年龄，每天过得很开心，生活充满了活力。

而去年底就已结业的山林，所在的班级微信群依然活跃。“我们相互鼓励，很多人都还在继续自主学习。大家希望能够坚持5年、10年，一直画下去。”山林说，学习油画让她拥有了一双发现美的眼睛，现在，她在家庭布置、服饰打扮上都有了新的认识，人生因此变得充满诗意。“油画世界就是我心中的星辰大海。”

日益增长的文化需求，推动社会公共美育服务进一步向前发展。互联网将这种文化服务更加便捷地推送到广大群众身边。期待有更多内容和形式上的探索与创新，让美育惠及更多人，让美的创造常伴左右。

（受访者供图）

(责编：李依环、郝孟佳)