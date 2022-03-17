姜 悦

姜悦在谢菲尔德大学的录音室内练习录音技巧。

来英国留学的第二年，我逐渐从一个“留学小白”开始“进阶”。两年前，我向英国谢菲尔德大学新闻专业提交了申请，期待可以去这座百年学府修读，学习新闻学知识，并在未来以新闻作为自己的职业发展方向。

当时，新冠肺炎疫情在全球暴发，留学生们面临着艰难的抉择：是留在国内上网课、“云留学”，还是冒着感染病毒的风险走出国门？我思考了很久，最终明白还是线下教学更适合自己，我选择来到英国，开启了这段留学生涯。

2020年9月，我搭乘航空公司为赴英留学生提供的专属包机，在经历十几个小时的长途飞行后，终于抵达了这片异国的土地。飞机着陆的那一刻，我突然意识到，前方不仅有梦想，挑战也开始了。

到达谢菲尔德大学以后，我与几位在学校迎新群内认识的同学一起，出门置办生活必需品，随后去超市挑选食材，了解周围的环境。通过交流，我和同学们熟悉起来，开始适应新的环境。当时，学校大多数的课程还是网课，这意味着绝大部分时间里，我仍需要待在家中。为了排解独自生活的孤独，我在课余时间研究起了美食，每天完成线上专业课学习、复习完功课后，我就琢磨美食菜谱。虽然在探索的过程中做出了不少“失败菜品”，但我喜欢尝试的过程，对如何做出美味菜肴有浓厚的兴趣。有时，我也会出门走一走，去逛一逛市内的公园，慢慢熟悉这座城市。生活中，我与朋友、家人保持联系，时常通过聊天互相关心，我的留学生活也在逐渐步入正轨。

专业课的学习给我带来了一些挑战。不仅需要学习新闻相关理论，还要掌握新闻实践技能，包括寻找合适的新闻素材、熟练运用相机拍摄、熟悉录音室里的各种设备等。其间，我遇到了不少困难，幸运的是，导师和同学们都很热心地给我建议，帮助我克服学业过程中的困难。在这座陌生的城市里，我加入了谢菲尔德中国学联这个温暖的大家庭。我负责微信小助手的运营工作，帮助解答留学生和家长的疑问；我还积极参与学联举办的各项活动，贡献出自己一分力量。我的留学生活也慢慢变得丰富起来。

那时，英国的疫情形势依然很严峻，在漫长的封闭日子里，大家互相交流、帮助、勉励。后来，形势好转，学校便安排了少量的线下课，我终于可以在教室见到老师和同学们了，大家也因此建立起更深的情谊。第一学年结束时，为了参加实践活动，我虽知路程奔波，还是选择了暑假回国。在经历了长时间的转机飞行、核酸检测、数日隔离后，我如愿以偿，抓住了暑期实践锻炼自己的机会。

回想当初，我怀着勇气奔向未知的留学生活，在异国他乡收获知识、技能和友谊。疫情中的留学时光虽有困难和波折，但也让我不断成长、变得坚强。但愿新冠肺炎疫情能够早日消散，那样的话，我们的留学生活也将变得更加多姿多彩。

（作者系英国谢菲尔德大学本科二年级学生）

(责编：李依环、郝孟佳)