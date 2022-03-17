本报记者 周姝芸

今年春节，许天玥所在的社团在杜伦大学校园内策划了一场元宵晚会。图为社团同学们准备的丰富多样的中国美食。

晚会上由中国学生带来的舞狮节目。

在谢菲尔德大学，张梓奥和同学创办的足球社吸引了越来越多中国留学生加入，逐渐壮大起来。

留学时，除了上课学习，中国留学生们往往还会参加学校各类社团组织。在社团活动中，不仅可以收获知识、锻炼能力，还能结识到兴趣相投的朋友，更好地融入当地生活。近日，记者采访了几位来自不同学校的留学生，听他们讲述自己参加学校社团活动的故事。

多样社团，丰富校园生活

“在首尔大学，学生社团种类丰富。”就读于首尔大学经营学和信息文化学专业的杜昊伦介绍说，“社团可以大体分为学术、兴趣、志愿、艺术、运动、宗教等。”杜昊伦在入学不久就出于兴趣加入了首尔大学的动画社团，“我们社团规模不小，在社团下又细分小说、漫画、动画研究、乐队等兴趣小组，各小组成员聚在一起活动。”

记者了解到，不少国外院校都有种类繁多的社团，为在校学生提供多样的选择。在美国杜兰大学攻读公共卫生专业的许天玥说：“在我们学校，社团数目超过200个，其中既有各大学院的学生会和兴趣类、学术类社团，也有社会服务、文化交流类社团。我加入的杜兰中国学生学者联合会就属于多文化交流社团。”

“除了文化、学术、运动、社会等类别的社团，我们还有与职业相关的社团，比如医学、商业类。”美国约翰斯·霍普金斯大学心理学专业的大二学生冯嘉起说，“我参加了两个志愿者类社团。一个是同辈倾听社团，为同学们提供倾听服务；另一个是儿童辅导类社团，帮助小朋友提升数学、阅读等能力。”

还有一些新奇的社团极具特色，展现了多元的校园文化。“比如我们学校的咖啡研究社，就吸引了一群喜欢喝咖啡、研究咖啡文化的同学。”杜昊伦说，“还有天文学社，社团活动时大家用望远镜观星，浪漫十足。”

“我们学校的中国留学生还创立了剧本杀社、麻将社、哲学社等特色社团。”就读于谢菲尔德大学经济与金融专业的张梓奥介绍道，“这大大丰富了中国留学生的课余生活。”

成长不断，收获知识技能

校园社团经常开展的各类活动，给留学生们提供了实践的机会，投入其中，既学到了各项知识，也收获了书本外的技能，有助于成长。

“加入同辈倾听社团后，我们先接受学校心理健康中心老师的专业培训，才能正式开始志愿者服务。”冯嘉起说，“每周我们有一个长达4小时的训练，训练内容是大家先对某个具体倾听技巧进行讨论，然后分成不同小组，通过角色扮演模拟对话情景，进行实际演练。这个过程不仅能获得专业知识，也能让每位参与者进一步了解自己，打开心扉。”

在志愿者社团中，冯嘉起不断学习，有了一些感悟。“参加社团活动后，我了解到不少人在默默承受着生活的困难和烦恼，所以我们要尽可能地关心身边人、关注心理健康。”

除了收获专业知识，参加社团活动也能提升留学生组织活动的综合技能。“今年我作为活动部长，在社团举办的元宵晚会中承担了策划工作。”许天玥对此颇有感触，“前期策划时，我想在以往晚会的形式上创新，吸引更多同学观看，这是一个不小的挑战。社团成员一起讨论、摸索，做出了最后方案。我们邀请到了舞狮团队助演，并加入了很多有年味的小游戏和抽奖环节，效果非常棒。”

许天玥说，在头脑风暴的过程中，还有不少创意点子没有最终呈现出来。“不过，这不是遗憾，而是积累。”她坚定地说，“我相信厚积薄发，也在不断收获勇气和信心。”

结识好友，融入当地环境

“在异国他乡，参加学校社团活动是一个不错的社交方式，能找到志同道合的朋友。”谈及社团活动带给他的收获时，张梓奥如是说。“来到谢菲尔德大学后，我和几个平常一起踢球的同学创建了足球社。之前，学校的中国留学生中虽然热爱足球、喜欢观看足球比赛的同学并不少，但却缺少一个把大家组织起来的社团，于是足球社应运而生。”

张梓奥和同学创办的足球社吸引了越来越多中国留学生加入，规模逐渐壮大。“我们还成立了一支足球队，经常与其他大学的球队进行比赛。除此之外，社团成员们还经常约球，相约观看足球比赛，我们一起为喜欢的球队呐喊助威。”

“加入动画社团，不仅提升了我的外语水平，也让我更快、更好地融入了新的环境。”杜昊伦回忆起在社团活动的时光，“当时，我刚来韩国留学，韩语还不够流利，对周围环境也有些陌生。在社团里参加活动，就必须要和大家交流，因此我的韩语进步很快，跨文化沟通能力也得到锻炼。”

杜昊伦现在大四，回望走过的大学时光，他认为参加动画社团是一个令自己满意的决定。“加入社团后，我几乎每天都去，和社团成员一起吃饭、学习、聊天。社团就像家一样，给在异国他乡的我带来温暖的感觉。”作为学长，他建议学弟学妹们在留学期间积极尝试不同社团活动，这将会成为留学生活里一段珍贵、幸福的回忆。

（本版照片均由受访者提供）

(责编：李依环、郝孟佳)