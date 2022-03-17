原标题：“北大思政课”育时代新人

每一节思政课，都是一场学术报告；每一名思政课教师，都是“铸魂育人”的亮眼名片。经过多年探索，北京大学近年来逐渐形成了“立体化、专题式、多样态”的思政课教学体系，突出铸魂育人、立德树人，努力培养时代新人。

成立专门的小组

打造“北大思政课”品牌

“理论为本、内容为王、问题导向、形式创新”，紧紧围绕这一思政课教学理念，北京大学打造“北大思政课”教学品牌，打造让学生有获得感的思政课，培育让学生有认同感的思政课教师，不断推进思政课改革创新工作。北大思政课整体上做到了“有温度、有深度、有热度、有广度”，实现了内容上科学解读、思想上有力解惑、价值观念上真正解渴，提高了教学的实效性和针对性，增强了理论的说服力和吸引力。

为此，北京大学成立了专门的思政课建设领导小组和思政课建设工作小组，并在教务长办公室安排专人负责联系沟通各部门。坚持和完善课程主持人、课堂主管教师、主讲教师、助教“四位一体”的教学管理模式。

凝聚教师集体智慧

调动学生积极性

北京大学还注重凝聚教师集体智慧，组织全国专家集体备课和学习活动。2020年8月至9月，利用线上线下结合方式，北京大学面向全国思政课教师组织“北京大学新思想集体备课会”，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”设定13个专题，共有37所高校、科研机构80位专家学者参与主讲，5000多名教师参与交流，为课程提供了思想资源。在全校范围内组织18期“新思想经典文献读书会”，采取专题学习方式引导学生读原著、学原文、悟原理。

北京大学还开展北大思政课课程论坛和优秀课程论文评选，调动学生积极性、主动性。自2019年推动本科生5门课增加“北大思政课课程论坛”，并评选一、二、三等奖，颁发证书和奖金。推动本科生5门课增加“优秀课程论文评选”，从每个班级同学所交的中期作业中评选出10篇，参与每门课的课程论文评选，每门课评选出一、二、三等奖总共30篇，颁发证书和奖金，激励学生主动性，增强学生获得感，营造浓厚的学习氛围。

实践课走出去引进来

推出视频思政课

同时，北京大学拓展课程教学空间，以全校之力打造“田间地头的北大思政实践课”。2019年，北京大学共派出83支思想政治实践课程团队、1062名本科学生，足迹遍布26个省区市。

2020年，思政实践课覆盖所有一年级本科生，进一步完善课程组织方案，设置五大专题、五条主线，287位北大教师，38位院系党委书记、院长，226名党员研究生助教，共同带领3226名北大青年，跨越29个省市自治区。思政实践课实现走出去与引进来的结合，通过《觉醒年代》《革命者》《长津湖》等热播影视剧主创人员进校交流的形式，在师生中引发轰动效应。

注重现代技术手段，推出视频思政课。2019年，北京大学推出对话类视频思政课节目——18期“思政热点面对面”。每期围绕习近平新时代中国特色社会主义思想中的一个关键词展开。节目采取富有吸引力的对话讨论方式进行，每期均有一位北京大学马克思主义学院教师与不同院系、不同专业的同学参与，共有来自20多个院系的50多位本科生、硕士和博士生同学（包括港澳台学生）参加节目。

2020年，推出视频思政课节目——“新中国70年七个重大理论问题”，每期均有马克思主义学院的一名博士生作为主持人，两位老师围绕主题展开交谈和解答，互动性更强、参与度更高、形式上更具吸引力。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、温璐)