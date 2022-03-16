原标题：“虚火”还是“真爱”？——教师资格考试持续高温透视

新华社北京3月16日电 题：“虚火”还是“真爱”？——教师资格考试持续高温透视

新华社记者胡浩、谢樱、李双溪

2022年上半年中小学教师资格考试日前拉开帷幕。近年来，这一考试报名人数明显增加，热度持续攀升，甚至有网友认为，教资证已经和学位证一起，成为大学生毕业的标配。

“教资热”到底是虚火还是真热？它背后的原因是就业“内卷”加剧，还是职业吸引力提升？记者进行了采访调查。

“教资热”一定程度反映出教师职业吸引力增强

“虽然高考时我没有选择师范类院校或专业，但这些年越来越感觉到，教师是很不错的职业。”刚刚报名了教师资格考试的长春理工大学文学院大三学生任岩松说，教师的职业待遇地位越来越高，而且足够稳定。

“我国教师职业吸引力明显增强。”中国教育科学研究院2021年发布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》落实第三方评估报告显示，报考教师资格证书考试人数2019年比2018年增长38.5%。高考成绩前30%的学生报考师范专业的比例由2018年的18.3%提高到2019年的33.4%。新教师岗位竞争明显加大，个别地区数十人竞争一个岗位常态化。

待遇、编制、职称等有了保障，教师日益成为“最受社会尊重的职业”和“让人羡慕的职业”。

统计显示，2019年参加教师资格考试的人数达900万。“十三五”期间，我国年平均认定教师资格人数160万以上。

湖南省教育厅教师处四级调研员陈汉光介绍，从湖南省报考教师资格考试的情况来看，数量在逐年递增，一定程度上展现出教师职业吸引力的增强。越来越多的社会人士参加考试，也反映了社会就业压力比较大。

吉林省教育考试院非学历考试部部长赵鹏认为，“教资热”与教师待遇提升、毕业生就业求稳心态等都有关系。另外，教育部近年来对考试难度有所调整，通过率较低，存在“积压”重考的人数累积现象。

他同时分析认为，随着师范生免试政策的出台，未来一两年后，“教资热”的情况会出现较大改变。

“多个证书多条路”心态助推“教资热”

在就业压力较大的背景下，“技多不压身”“多个证书多条路”的心态也是不少报考者选择参加教师资格考试的原因。

“先考一个再说。”北京某综合性大学大四学生张可欣告诉记者，自己已经取得教师资格证，“不管将来有没有用，总没什么坏处”。

陈汉光介绍，教师资格考试笔试通过率通常在30%左右，湖南的面试通过率在75%到80%之间，最终综合通过率约超过两成。“实际上，很多考生考教资只是备用，为就业多留一条路，很多人考了教资证也并没有真正从事教育事业。”陈汉光说。

拿到教师资格证是从事教职的最基本门槛。

教育部印发的《中小学教师资格考试暂行办法》和《中小学教师资格定期注册暂行办法》明确规定，参加教师资格考试合格是教师职业准入的前提条件。

“取得教师资格证，并不意味着就能真正成为教师。”湖南省教科院副院长赵雄辉说，从获得资格证，到真正站上三尺讲台，通常还要经历严格的筛选。

“不管出于什么初衷，要当好人类灵魂的工程师，不仅要有相应的知识储备和能力，更要有立德树人的理想和对这份职业的热爱。”赵雄辉说。

理性看待“教资热”，培养更多“四有”好教师

虽然教资考试持续升温，年平均认定教师资格人数逐年递增，但我国教师队伍建设仍存在一些结构性问题。

“部分偏远地区尤其是乡村教师数量仍存在很大缺口，教师队伍不够稳定。同时，教师队伍结构性缺失也是问题。”赵雄辉说，如数学、物理、化学、生物等学科，不是报考热，反而是“遇冷”，尤其在广大乡村学校更是少之又少。

“要引导更多理化生基础好的大学毕业生来考试、从教。即使他们没有接受过师范教育，但他们有好的专业基础。”赵雄辉认为，教资考试只是教师准入门槛，考证门槛并不高。要培养更多“四有”好教师，还需用好“教资热”，严把“进口关”。要防范出现考试“虚火”，尤其不能只是单纯考证，更应重视教师专业素养考察，提高“考过”门槛，宽报严过，维护教师职业专业性、严肃性。

东北师范大学教育研究中心主任李广平建议，准备投身教师职业的非师范生，应辅修师范专业的课程和参加教育实习，这对于提高教师资格证的含金量更有帮助。此外，应进一步完善教师资格考试制度，提升教师的综合育人能力，强化职业理想信念，切实让“考证热情”转化为“职业热爱”。

(责编：袁勃、杨光宇)