原标题：全市校外培训机构暂停线下培训

昨日，北京市第290场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从现场获悉，3月13日15时至14日16时，本市新增5例本土新冠确诊病例，其中包括2名在校学生。此外，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组昨日召开会议，要求做好学校疫情防控工作，加强中小学师生健康监测，加密核酸检测频次，将同住人员纳入健康监测范围，如有14日内涉疫地区旅居史要及时报告。同时，全市校外培训机构暂停线下培训。

本市新增5名确诊病例

2人为在校学生

在昨日的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，3月13日15时至14日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，均为确诊病例，其中朝阳区3例、东城区1例、顺义区1例。具体情况如下：

感染者31：现住朝阳区十八里店乡吕家营村张家坊子新村。3月9日作为风险管控人员进行居家隔离，当日核酸检测结果为阴性，3月12日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，3月13日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者32：现住顺义区空港街道优山美地B区。作为感染者21的密切接触者进行集中隔离，3月13日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者33：现住朝阳区十八里店乡吕家营村鑫宝公寓南楼。作为感染者15的密切接触者进行集中隔离，3月13日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者34：现住朝阳区香河园街道西坝河中里29号楼，在校学生。自述于3月12日出现咳嗽、腹痛等症状，3月13日前往医院就诊，当日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，3月14日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者35：现住东城区和平里街道民旺园13号楼，在校学生。自述于3月11日出现咽痛等症状，3月13日前往医院就诊，当日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，3月14日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

家长近期如有出京史

应主动减少与孩子接触

庞星火提醒，近期本市出现多起京外输入病例引发的聚集性疫情，疫情防控压力持续加大。要继续落实精准防控、严在其中、严防死守、动态清零的要求，压紧压实“四方责任”，从严从紧落实疫情防控各项措施，第一时间阻断病毒传播链条。经流调，14日确诊的2名学生存在两个方面的可疑暴露史：一是家长近期有出京史，存在因家长出京将病毒传入家庭的可能；二是学生曾有校外非学科类线下培训场所及其他人群密集场所的暴露史，不排除外出时因接触病毒污染的环境或接触感染者而被感染的可能。

庞星火提示家长尽量不带孩子到人群密集的公共场所。近期非必要不出京，不去中高风险地区旅行或出差，如家长有出京史，返京时在持48小时内核酸检测阴性证明和北京健康宝绿码的基础上，需在抵京后72小时内再进行一次核酸检测，7日内不聚餐、聚会，做到两点一线简单生活，主动减少与孩子的接触，呵护孩子的安全，并做好日常健康监测，特别注意家中孩子的健康状况，如有发热、咳嗽等症状，不带病上班、上学，不参加其他聚集类活动，及时按规定就诊。学校等人群密集场所要做好日常消毒通风，加强人员健康管理。学校、托幼机构要加强晨午检及健康监测，适时加大核酸检测频次与抽检比例，做好组织安排，加强个人防护。

加强中小学师生健康监测

同住人员纳入监测范围

昨日，北京市文化和旅游局下发《关于暂停文化艺术类校外培训机构线下培训活动的通知》，通知面向各区文化和旅游局、北京经济技术开发区宣传文化部，市文化市场综合执法总队，各文化艺术类校外培训机构提出，鉴于当前国内多地出现多源输入、多链并行、多点散发疫情，北京也出现京外关联本地疫情，根据首都疫情防控的需要，即日起，在全市范围内暂停文化艺术类校外机构的线下培训活动。恢复时间另行通知。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组昨天召开会议，会议提出，做好学校疫情防控工作，加强中小学师生健康监测，加密核酸检测频次，将同住人员纳入健康监测范围，如有14日内涉疫地区旅居史要及时报告。全市校外培训机构暂停线下培训。(记者 蒋若静 解丽 李泽伟 赵婷婷)

(责编：温璐、郝孟佳)