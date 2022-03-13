本报记者 丁雅诵

“同学们，刚刚我们播放的短片，是前不久学校跳绳比赛中的一个场景。大家看到截图里，有1/3是女生，2/3是男生。这是什么意思呢？请你们用画一画的方式表现出来，看看能否让别人一眼就看明白。”日前，在北京星河实验学校国美分校的一堂公开课上，老师与三年级学生共同探究“分数”的应用。

学生们分成小组，感受生活中的分数，试着用分数解决校园里的实际问题。最后的作业也很特别：学会用分数讲述一个数学故事。这堂公开课呈现的是北京市朝阳区近年来探索的“合作对话”课堂教学，也是“双减”背景下教与学关系变革的一次生动展示。

“‘合作对话’课堂教学致力于推进教师在教学中创设平等、尊重、合作、对话的氛围，让教师与学生、学生与学生在此基础上形成成长共同体，双方就某个或某类问题进行探讨，以此建立或完善共同体成员的认知体系和价值体系。”北京市朝阳区委教育工作委员会副书记王世元介绍，这种教学方式实现了由单一的重知识教育向综合的育人教育转变，给学生兴趣留出了充分的时间和空间。

减负的关键在于提质，提质的主阵地在课堂。要调动教师的积极性，改变他们原有的教学方式，并不是一件容易的事。“以前老师们也经常听一些优秀教师的分享，但大多停留在经验层面，很难复制。”“合作对话”课堂教学课题组专家、特级教师陶秀梅介绍，“合作对话”的优势在于，它既是一个理念，又是一个操作系统，为教师提供了课堂教学的方法论和工具库，并列出详细案例与使用方法，这样老师在备课、上课时就有了抓手，知道劲儿往哪儿使。

记者了解到，“合作对话”课堂围绕教学主题和目标，设有5个环节：对话唤醒、活动对话、知识建构、实践拓展、布置作业。课堂教学流程表现为老师的“扰启—发现—梳理—点拨—迁移”，以及学生相应的“质疑—实践—内省—思辨—提升”。在课堂中，教师进一步淡化“讲”的角色，尊重学生每个个体的发现、引导群体研究。

3年来，“合作对话”课堂教学先后走进朝阳区11所实验校课堂192次，听评“靶子课”200余次，收集实验校教师的教学设计400余篇。教学成效也慢慢显现。

首先是教师的转变。前不久，北京化工大学附属中学教师王静的一节靶子课“探秘墨粉中铁的氧化物”，得到课题组专家好评。学生们在课堂中积极思考、乐于展示。王静说：“这几年我最大的感受是思想不断解放，工作积极性越来越高。在斟酌主题、设计教案的过程中，自己的教学能力得到很大提升。”

其次是学生的成长。在北京市三里屯一中，最初参与课题的是学校的薄弱学科生物。原本抱着试一试的心态，没想到一年后，学生成绩提高了一大截。“课堂上教师的倾听多了，学生的自主活动多了，不仅减轻了学习负担，更减轻了心理负担。”三里屯一中校长王利如说。许多参与课题的校长也反映，实施“合作对话”课堂教学后，越来越多的学生敢于大方站、大声说、大胆问，独立思考意识逐步增强。

再次是教育理念的进步。在课堂教学之外，“合作对话”也适用于学校管理、家校互动、社区协作等各个方面。星河实验学校国美分校校长李玮介绍，学校依据“合作对话”理念，设计了很多活动：比如开设“学分银行”，对学生展开品行、智慧、健康、艺术、合作等方面的评价；比如设置“校园盒子”， 接纳学生投递的经历、情绪与求助，帮助他们解决实际问题等。

“高质量课堂、减负提质增效，这些概念不是纸上谈兵，而是依赖于每所学校、每位老师的具体实践。‘合作对话’课堂教学让我们看到了这种创新、求真和奉献。”中国教育学会秘书长杨银付表示，期待这些探索能为推进“双减”提供可复制、可借鉴的区域经验。

《 人民日报 》（ 2022年03月13日 05 版）

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