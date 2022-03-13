张小锋

冰雪之约，举世瞩目，北京冬奥会圆满闭幕，中国人民向世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会。北京冬奥会的成功举办给世界、给中国、给奥林匹克运动留下了宝贵的精神财富，也给高校育人工作带来新契机，赋予新使命。高校要围绕立德树人根本任务，深入挖掘北京冬奥会的文化价值和精神财富，深化学校体育工作，推动以“体”育人。

上好冬奥思政课，让体育育人强起来。此次冬奥会交出了一份出色的防疫和办赛答卷，来之不易、极不平凡。高校思政教育应充分用好这堂“大思政课”，将冬奥的鲜活案例融入教材，引导学生深刻认识到中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，筑牢自觉听党话、跟党走的思想根基，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

胸怀“国之大者”，让体育精神立起来。当代大学生应深入领会自身担负的历史使命，勇做走在时代前列的奋进者。可以成立高校冬奥会宣讲团，让冬奥会学生志愿者走上讲台，通过服务保障冬奥盛会的亲身经历，讲述自己的冬奥故事，弘扬奥林匹克精神，传播奉献友爱、互助进步的志愿服务理念，进而引导大学生树立积极乐观、自立自强、阳光自信的生活态度，激发同学们热爱体育、崇尚运动的良好风气。

融入冬奥元素，让体育教学实起来。对有条件的学校，推进冰雪运动进大学校园，普及推广冰雪运动和冬奥知识。高校要坚持“健康第一”的教育理念，深化体育教学改革，细化学生体质健康评价指标，推动学生身心全面发展。此外还应健全校内竞赛、丰富校际联赛、加强选拔性竞赛，进一步完善高校联合办赛的体制机制。加强竞赛、师资培训等工作，支持建立高水平运动队，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、塑造品格、锤炼意志，促进大学生提高身体素质和养成健康生活方式。

强化国际视野，弘扬中华体育精神。体育是一种国际语言，高校在对外交往中，应推广中华传统体育项目。同时加强体育传统特色学校建设，保护好、传承好体育类非物质文化遗产、传统项目等。坚持不忘本来、吸收外来、面向未来，以体育为媒介，推动形成不同文明交流互鉴的生动局面。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、对外经济贸易大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年03月13日 05 版）

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