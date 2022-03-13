本报记者 丁雅诵 姚雪青

图①：锡山高中学生在研创课上测试电路。

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图②：锡山高中校长唐江澎。

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图③：锡山高中校门。

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走进江苏省锡山高级中学，正值上午大课间。学生们从教室鱼贯而出，有的在操场上跑步，有的拿起扫帚清扫校园，有的来到校园农场照看作物……到处欢声笑语，到处都是活跃的身影。

在无锡，锡山高中很有名气。不仅因为这所学校教学质量高，更因为这里的学生气质卓然——与他们攀谈几句便会发现，这些孩子普遍自信开朗、谈吐大方，幸福感高、焦虑感低。

什么是好的教育？在锡山高中校长唐江澎看来，“好的教育，应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，给孩子们健全而优秀的人格赢得未来的幸福，造福国家社会。”

作为地处城乡接合部的一所高中，如何既直面高考的竞争压力，又让学生享受学习、享受生活、享受成长？锡山高中的探索或许能给我们带来一些启发。

张弛有度

“就算是高三，也应该保持一个基本的节奏，该跑步的时候就去跑步，该做题的时候就去做题”

在接受采访时，高三学生尤书元会时不时看一眼手表。

本以为是采访耽误了他的学习，可意外的是，小伙子说：“是去弹琴，我每天都要练琴至少一小时。”

“他成绩很好，如果正常发挥，考上名牌大学是很有希望的。”一旁的班主任说道。

“艺术是爱好，更是一种生活态度。”说这句话的时候，尤书元的眼里有光。

培养优雅生活者、每周一节艺术课，是锡山高中的特色之一。怎样在一周一节课的短暂时间里，提高学生的审美素养？唐江澎思来想去，选择了合唱。每个学生都可以接受专业的训练，用自己的嗓音——人身体自带的最美的乐器来感受美、体验美、创造美、表达美。

“毕业典礼上，几百个孩子站在礼堂里，分成4个声部，合唱起属于他们年级的那首歌，这场景会让人热泪盈眶，这是属于他们的共同文化记忆。”合唱指导老师艾佳莹说。

除了艺术课，每天一节体育课，也是学生们的必修课，一直会持续到高考停课前。

从下午第七节课开始，学校的操场、体育馆就热闹起来。学生们按照年级顺序依次上课。篮球、足球、游泳、击剑、跆拳道、瑜伽等16个运动项目课程可供选择。

每当看到学生们奔跑跳跃的身影，唐江澎都很有感触：“因身体原因受到限制，我对运动充满渴望。作为校长，我更是希望每个孩子都能体会到运动的快乐。”

人作为一个生命体，讲究的是张弛有度。唐江澎说：“就算是高三，也应该保持一个基本的节奏，该跑步的时候就去跑步，该做题的时候就去做题。”

怎样让学生获得全面发展，唐江澎一直在想、在做。比如：

打造与众不同的教室布局。每间教室都配有一个与之连通的小教室，每个小教室都是一个“图书馆分馆”。小教室里有500余册人文、自然、科学等方面的书籍，供学生借阅。这些书籍与图书馆书籍流通，每学期更新一次。

开展“模拟城市”活动。课间的“匡园街区”十分热闹：匡园学生银行、匡园邮局、诚信超市等，学生各司其职，街区运转井井有条……

教育是为了人的全面发展。在锡山高中，从“分的教育”到“人的教育”，如今已慢慢由理念变为现实。

为爱而学

“一周40节课，格子里填充什么内容，每部分占多大比例，体现了学校对教育的理解”

“学生没有分数，就过不了今天的高考；只有分数，恐怕也赢不了未来的大考。”在唐江澎看来，分数是教育不可回避的内容，不关注分数，不关注学生成绩的提高，对任何学校来说都是不负责任的。

那么，怎样平衡“教育的根本目标”和“升学的硬指标”？

“核心路径就是课程设计和管理。”唐江澎说，“一周40节课，格子里填充什么内容，每部分占多大比例，体现了学校对教育的理解。比方说高三数学，我划出5个格子的空间，那么老师就要在这5个格子里，通过有效教学来实现教学目标。”

在众多课程里，学生们最喜欢的是面向大学专业大类的研创课程。目前，学校开设了56门研创课，涉及新工科、数理、文科、医科、农科等专业领域，学生们可以根据兴趣自主选择。

在数理大类的量子计算课上，中国科学技术大学核与粒子物理专业博士陈明担任授课教师。“对中学生来说，这门课的挑战是比较大的。虽然选课的只有十几个人，但他们是真的对这个领域有兴趣。有时候课间休息，他们会主动要求我再多讲一些相关的内容。”陈明说。

“通过这样的课程，我们希望学生能够从为分数而学转向为爱好而学。”唐江澎说：“如果一个孩子能够做到把高中的学业，大学的专业，踏入社会安身立命的职业，人生建功立业的事业，襟怀天下、造福人类的志业贯通起来，他就有了持久的学习动机，就有了源源不断的奋斗动力。”

前不久，江苏省中学生阅读与写作大赛传来好消息，锡山高中高三学生倪嘉璐获得高中组特等奖。倪嘉璐的成功得益于学校丰富多彩的人文课程。经典阅读、话剧公演、新诗朗诵、辩论赛，种种体悟式教学让她对文学产生了浓厚兴趣。

“以前读书大多囫囵吞枣，现在我更注重深入阅读，更想要走进作者的生活，理解文字背后的意蕴。”倪嘉璐说，“阅读写作将会是伴随我一生的爱好。”

学生吴逸萱一直选修微电影制作课，还拍摄过一部学校的纪实短片。高考填志愿时，她选择了北京电影学院声音学院艺术与科技专业，实现了爱好与专业的完美结合。

学生钟皓隆在一次聆听物理学教授的讲座后，对物理产生了好奇，后来又多次研修物理课程，下定投身科研的决心。如今，他已成为中国科技大学力学专业的一名学生。

因为热爱，所以好学，心中有梦想、脚下有方向，在锡山高中，这样的孩子越来越多。

相信改变

“如果我们学校能够做成功，那么其他学校就也能参考”

唐江澎对教育有着深刻的理解，这种理解源自他特殊的生命体验。

1979年，唐江澎在陕西省洛南县参加高考，成绩名列前茅。但身患小儿麻痹让他与大学失之交臂。为了排解内心的忧愁，唐江澎主动给其他落榜的同学辅导功课。第二年这几个同学都考得不错，这件事引起了当地教育局的关注。

在教育局的安排下，17岁的唐江澎走进陕西洛南中学，成为一名辅导老师，后来又成为一名民办语文教师。1993年，唐江澎南下，通过应聘来到锡山高中。

“进来以后校长就给我安排一个任务，整理校史。”唐江澎回忆道，“让我念念不忘的是学校的一张老照片。”

那是一张小男孩的单人照，上面写着“一学年以上不缺课者”。唐江澎想，这是80多年前的照片，当时照相应该是很隆重的事，是在什么样的背景下，学校管理者给一年以上不缺课的孩子拍照？

从这张老照片里，唐江澎看到一种非常朴素的、对人全面发展的关注。

“我常常在想，校长把镜头对准谁，教育就在哪里聚焦。”2006年，唐江澎成为锡山高中校长后，设立了“校长特别提名奖”。获奖的有每天坚持跑步的学生，有天天给父母打电话报平安的学生，有志愿服务表现突出的学生……

“我对教师这个职业有刻骨铭心的爱，正因为这种爱，我们才能够努力地把好的教育办出来。”唐江澎说。

教育的许多问题往往交织复杂，改革也不可能一蹴而就。基于这样的认识，唐江澎常常默念四句话：朝着正确的方向，设定有限的目标，探索专业的路径，相信时间的力量。

“哪怕有些改变看起来微不足道，但一定要相信，只要循序渐进、久久为功，就能在历史中呈现出其应有的价值与力量。”唐江澎说，“比如体育课，从一周两节到每天一节，我们用了10年的时间。现在已没有人会去争论体育课需不需要每天一节、会不会影响高考成绩这样的问题。”

区级管辖的中学校长、国家课程方案专家组成员、全国政协委员……在别人眼中，这些头衔意味着荣耀，可对唐江澎自己来说，这些更意味着责任：“我最大的愿望，就是把国家倡导的教育理念一点点做出来。如果我们学校能够做成功，那么其他学校就也能参考，人民群众对教育的美好愿望就能实现。”

《 人民日报 》（ 2022年03月13日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)