原标题：探索技能人才培养更多好模式

【我的履职故事】

作为一名来自边疆的少数民族教育工作者，我一直关注基层教育事业的发展。这些年，家乡教育事业的变化，我看在眼里、喜在心头。我工作的学校，建校时只有6间教室，都是低矮的平房，冬天还要自己烧煤取暖。如今的新学校占地2600平方米，教学楼、宿舍楼、食堂一应俱全，师生还用上了多媒体教学设备。

这些年，党和政府高度重视群众的心声和诉求，好政策一个接一个出台，特别是持续扩大职业教育规模、加大技能型人才培养力度，更好地满足了地方经济社会发展尤其是乡村振兴的需求。截至“十三五”末，新疆各级各类职业院校在校生人数超过43.48万，为新疆经济社会发展培养了一批高素质技能型人才。

为了解职业教育体系建设面临的难点，我在多个学校、企业和有关部门进行了深入调研，撰写了《关于建设高质量职业教育体系的建议》。职业院校技能人才培养如何紧跟行业和企业发展需求，如何补齐劳动力市场中高层次专业技术人才需求缺口，如何调动行业企业参与职业教育的积极性，都是职业教育发展的关键所在。破解这些难题，需要倾听基层的声音，探索更好的模式。

结合地方发展实际，建议进一步深化产教融合、校企合作，让专业教师下企业、能工巧匠进课堂、企业标准进专业，实现企业生产与教学活动深度融合。建立职业教育专业设置动态调整机制，紧紧围绕地方主导产业，提升专业与产业的契合度。同时，深化“引企入教”，邀请企业深度参与教育教学改革，建立校企双主体育人机制。（记者李慧采访整理）

(责编：温璐、吴楠)