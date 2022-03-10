原标题：依靠科技巩固脱贫攻坚成果

【连线代表委员·科技创新】

“巩固拓展山地农业区的脱贫攻坚成果必须依靠科技。”中国工程院院士、贵州大学校长宋宝安代表指出，贵州集高原山地、传统农业为一体，在这种基础条件下，发展山地高效农业，加强以绿色农药创制为核心的现代农业科技创新是必由之路。

今年政府工作报告提出，实施科技体制改革三年攻坚方案，强化国家战略科技力量，发挥好国家实验室和全国重点实验室作用，推进科研院所改革，改进重大科技项目立项和管理方式。宋宝安代表表示，在贵州建设绿色农药与山地农业生物工程国家重点实验室，对于确保粮食安全、食品安全以及生态安全，促进我国现代山地农业的健康稳定发展具有重要意义。

贵州大学目前拥有植物保护一流建设学科和农药学国家重点学科，学校实验室先后承担科研项目600余项，已具备建设国家重点实验室的条件。

宋宝安代表建议，在新一轮国家重点实验室遴选中，应优先考虑绿色农药与山地农业生物工程方向。现有的贵州大学绿色农药与农业生物工程国家重点实验室培育基地和教育部重点实验室可整合筹建国家重点实验室，主攻绿色新农药创制与山地农业生物工程这一研究领域，为西部大开发与乡村振兴战略提供更有力的创新保障；同时，通过国家重点实验室建设，为贵州吸引人才，助力贵州高质量发展。（记者 吕慎 陈冠合）

(责编：温璐、吴楠)