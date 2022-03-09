原标题：从每一件小事中体会到志愿服务的意义

来自首都医科大学2018级基础医学班的陈芸儿，是学校出征北京冬奥会和冬残奥会的86名志愿者之一。她作为一名医疗领域助理驻守在延庆冬奥村，在平凡的岗位上为场馆的顺利运行保驾护航。

与其他领域志愿者不同，医疗领域的专业志愿者不仅需要满腔热情，更需要过硬的专业知识和技能。为了出色完成任务，陈芸儿和志愿者伙伴们上岗前都做足了准备，除了全程参加通用培训外，他们还进行了多项医疗专业培训，对于赛时可能遇到的情况进行了预判。

正式上岗之后，陈芸儿对延庆冬奥村很快就熟悉了，也逐渐适应了这里的生活节奏和工作流程。延庆冬奥村里住着各国代表团运动员、教练员和工作人员，人员情况复杂，对志愿者提出了很大的挑战。“我们每天早上6点就从志愿者驻地出发去冬奥村，室外的体感温度低至零下十几摄氏度。除了面对严寒的天气，我们还需要面对连续几十天的封闭管理以及高水平志愿服务的要求。但是能为冬奥会贡献力量，我们都不觉得辛苦，也能从容面对各种挑战。”

为保证志愿者的安全，延庆冬奥村医疗团队综合考虑后，将大学生志愿者安排在综合诊所清洁区，将感染的风险降至最低。陈芸儿的主要任务是做行政辅助工作，从信息收集整理到保持环境清洁，从诊所人员饮食到医疗物资的保障，她每天都细致严谨地做着看似微不足道的小事。但陈芸儿依旧满怀热情，“虽然我无法到一线为伤员提供医疗服务，但是我能从每一件小事中体会到志愿服务的意义。”陈芸儿和许许多多的志愿者一样，希望竭尽所能将每一件小事做好，为一线的医疗官和工作人员做好后勤工作。

其中，医疗物资保障工作非常重要，每当有志愿者要进入冬奥村污染区时，陈芸儿就要提前将他们所需的防护服、手套、隔离面罩、眼罩、鞋套等医疗物资清点好，并从仓库运送到进入污染区前的货架上。这样的工作每天从早到晚都要做，一天下来搬运的防护服少说也有上百套。“有一点需要特别注意，就是我们得根据进入污染区人员的需求随时调货，不能出现断货的情况，全力做好保障。”陈芸儿说。

作为一名基础医学的学生、一名未来的科研工作者，陈芸儿表示，自己会将科研中的那股韧劲带到志愿服务中来，直面挑战，勇往直前。同时，她还会将科研中的严谨和专注融入到志愿服务中，把细小的事情做到极致，将首都医科大学“扶伤济世，敬德修业”的校训铭记于心，将所学知识付诸实践。（记者 赵婷婷）

感言

“很幸运，我在延庆冬奥村以一名冬奥会赛会志愿者的身份度过了22岁生日。我收到了老师们和志愿者伙伴们的祝福，非常感动。作为一名志愿者，一名新时代青年，我会全身心地投入到志愿服务工作中去，用青春服务冬奥，以微笑传递温暖，传递志愿精神。用我们每一片小‘雪花’的努力，迎来冰雪之花的绚丽绽放。”

——陈芸儿

(责编：温璐、吴楠)