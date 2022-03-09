原标题：制证岗上查证件 指路同时保安全

制服管理发放志愿者王帅在统计相关信息

在北京冬奥会和冬残奥会上，来自北京工业职业技术学院的96名赛会志愿者，在制服和注册中心参与了数据制证、车证注册、制服发放管理、场馆管理、志愿者助理、交通、餐饮等7类岗位的志愿服务，为成功举办精彩非凡的冬奥盛会贡献着青春力量。

制服和注册中心志愿者平均每天要接待300多人，赛前高峰期达到日均600人。在制服发放的过程中，志愿者首先要核对发放清单，然后对各类制服的功能和穿着规范进行介绍，再登记、发放，确保各类人员能够收到齐整的装备。

证件制作车间承担了冬奥会和冬残奥会所有注册卡的制作任务，一张证件需要八个步骤完成，志愿者分成几个小组，每个岗位各司其职，同心协力完成制作，有时一天的工作量超过一万张。在证件制作车间担任质检工作的高家琦，从2021年10月正式上岗，一直在岗位上重复着同样的工作——检查证件质量、查验是否有防伪标、证件膜是否有破损等。虽然有时会感觉枯燥和疲惫，而且在职期间还要兼顾学习，但这些困难她都努力克服了。“伙伴们在一起经常相互鼓励，没有什么过不去的难关。我要享受为冬奥服务的每一天。”高家琦说。

在车证注册办公室，北京工业职业技术学院志愿者贠萱和伙伴们每天都要进行数据采集、打印裁边、复核芯片、塑封、发卡核验、贴标质检、入库出库工作，每一道程序都不能省略。贠萱说：“参加冬奥会志愿服务，是一次全新的挑战，我在这当中深刻理解了团队协作的重要性，而且专业性也是不能打折的。此外，车证注册组的每一个志愿者都拍摄了短视频，记录了我们对冬奥会最美好的祝福和对伙伴们最想说的话，我会把它珍藏起来，作为一生的美好回忆。”

在志愿服务期间，当看到负责装备收纳的伙伴们工作量大、人手不够时，其他岗位的志愿者在忙完自己手头的工作后，都会赶过来帮忙。大家一起互帮互助，友谊在志愿服务中不断增长。正如北京工业职业技术学院志愿者王帅所说：“在冬奥志愿服务中，我遇到了一群可爱的小伙伴，大家一起攻坚克难，累并快乐着。在这里工作，我觉得很幸福。”

据了解，各领域志愿者分批次上岗，最早上岗是在2021年8月。志愿者领域由一名校内辅导员带队，负责处理志愿者相关的各项工作。场馆管理涵盖通信和场馆会议调度等运行机制。餐饮部门负责全场馆的餐饮服务及管理。交通领域的工作尤为辛苦，要根据场馆运行的调整，协调行车安全，指挥来往场馆的运输车辆。每个志愿者都在自己的岗位上奉献自己的力量，坚守阵地，共赴冬奥。

冬奥志愿服务是大学生成长成才的“舞台”，北京工业职业技术学院党委对此高度重视，积极部署，他们发挥党团组织作用，成立了冬奥志愿者临时党团支部，加强思想引领，引导志愿者将奉献社会和自我成长有机地结合在一起。学校定期召开冬奥志愿者座谈会，了解志愿者的思想动态，倾听诉求，精准帮助他们解决学业、生活、工作中遇到的难题。

为了保障志愿者安心服务冬奥会，北京工业职业技术学院配备了防疫包、暖心包、春节礼包等物资发放给志愿者，并开展“迎冬奥、过大年”活动，打造温馨的志愿者之家。同时，针对志愿者上岗时间长的特点，学校还专门为志愿者提供了心理健康和就业咨询服务，帮助他们解除后顾之忧。

圆满完成北京冬奥会的志愿服务后，冬残奥会的任务已到眼前，制服发放和证件制作岗位又将迎来工作高峰，但北京工业职业技术学院的志愿者表示，大家齐心协力，肯定能把活儿干漂亮。（记者 李佳）

(责编：温璐、吴楠)