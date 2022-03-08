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吉林外国语大学校长秦和代表：

从“四个着力”推进“双减”

2022年03月08日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：从“四个着力”推进“双减”

　　 【连线代表委员·教育提质】

　　 今年政府工作报告提出，继续做好义务教育阶段减负工作。“双减”是当前基础教育领域最热门的话题之一。“全面实施‘双减’后，培训机构大幅减少，学生参加校外培训的时间和课业负担明显减少。”吉林外国语大学校长秦和代表认为，“双减”需从“四个着力”进一步推动。

　　 着力提高课后服务质量。义务教育学校课后服务已广泛开展起来，但仍无法满足广大学生个性化差异化的需求。她建议，加大投入，创新机制，完善政策，支持和帮助学校提供丰富多样的课后服务。

　　 着力提高课堂教学水平。在全国范围内开展课堂教学提质增效行动，让学生在课堂上学懂弄通，这是减轻课业负担和校外培训负担的治本之策。

　　 着力深化考试评价改革。一方面，推进分类考试，不同类型、不同层次学校对人才的标准、能力、素质应有不同要求；另一方面，提高考试命题水平，注重考查学生对基础知识的掌握情况，考查学生的逻辑思维能力、知识迁移和应用能力。

　　 着力形成育人合力。建议在强化校内教育的同时，采取有力措施，提升家庭育人能力，统筹好校内校外教育资源，真正实现学校教育、家庭教育、社会教育的有机衔接，营造良好的教育生态。 （记者 任爽）

(责编：温璐、吴楠)

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