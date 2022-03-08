原标题：发放保障物资一件都不能少

纪永强是中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院的一名研究生。北京冬奥会期间，他在北京奥林匹克公园公共区志愿者领域运维保障组服务，负责物资的接收和发放工作。大家可能以为这是一项简单的工作，但实际上，要为800多人服务，无论从体力上还是脑力上来说，都是不小的挑战。而纪永强和同组的12位伙伴，高质量地完成了这项任务，交出了一份令人满意的答卷。

从大学本科入校时起，纪永强就积极参加志愿活动。大四时，他响应号召加入学校研究生支教团。2020年8月，他作为中国矿业大学（北京）研究生支教团的一员，到广西河池市都安瑶族自治县职业教育中心开展了为期一年的支教活动。

在支教期间，纪永强得知北京2022年冬奥会和冬残奥会开始招募志愿者，便立刻提交了申请。对于自己的这份申请，他的态度很明确，就是要延续这份志愿服务精神，把志愿精神发扬光大。去年12月中旬，学校根据志愿者驻地实际情况成立多个工作小组，纪永强成为了保障激励组负责人，配合场馆、学校各部门落实好志愿者住宿、交通、餐饮、防疫等各项基础性保障工作。

从前期统计志愿者的需求，购买防疫及生活保障物资，到后来将物资送到志愿者的宿舍里，纪永强事无巨细，很多事情都尽量考虑周全。而在冬奥会赛时，他和伙伴们每天统计志愿者的用餐需求，还为志愿者提供了叫醒服务，保证每一位志愿者按时上车准时到岗。回忆这段宝贵的工作经历时，纪永强表示，给他留下印象最深的，还是物资的发放过程。据他自己统计，自1月24日到场馆工作以来，共接收、发放物资累计1500余箱。因为绝大部分激励性物资是按人数配发的，发放过程中不能出现丢失的情况，这需要他和伙伴们在工作时严谨细致、一丝不苟，他们从物资的接收清点、进出库到发放，都设置了严格的流程。纪永强说：“其实一开始确实还是有些挑战性的，一是大家没有想到短时间内会有那么大量的物资送到场馆，二是每隔3到4天就要面临一次规模较大的清点和入库工作。但我们快速做出了方案的调整，比如在签收入库以及之后出库的环节做了更为详细的记录和统筹，捋清捋顺每一个环节，最终我们做到了物资一件不少地及时发放到志愿者手中。”

而这还不是纪永强每天工作的全部。在其他志愿者用餐后或下岗休息时，才是他最忙碌的时候，他要在志愿者之家做好接待、保障工作。虽然他服务的不是赛事本身，但每当看到志愿者在“家”里卸下疲惫，舒服地休息、轻松地交谈时，他都会露出欣慰的笑容。（记者 张昆龙）

感言

“一个月的时间过得很快，在北京冬奥会志愿服务的每个场景都历历在目。这项工作虽然很辛苦，但是我感到特别充实、幸福、快乐，我更加深刻地理解了‘志愿服务，帮助别人也是快乐自己’的含义。用一段不长的时间，做一件终生难忘的事情，我会把在冬奥会期间获得的经验，继续运用到冬残奥会的岗位上，保持热情，力争做到最好。”——纪永强

(责编：温璐、吴楠)