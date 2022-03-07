王欢委员:破解家庭“教育焦虑”的根本在于全面提高学校教学质量

全国政协委员，北京市东城区史家教育集团党委书记、总校长王欢

人民网北京3月7日电 （记者孙竞、温璐）随着“双减”政策落地，如何更好达到政策目标？如何让孩子们快乐的成长？在今年的全国两会上，全国政协委员，北京市东城区史家教育集团党委书记、总校长王欢提出，学校和家庭要进行同步调整、同步规划，形成合力，实现学校育人和家庭育人的质效“双增”。

“双减”，“减”是为了“增”，增加课堂教学效率、提高教育质量，增进师生和家长的获得感与幸福感，最终指向人的全面发展。为些，王欢提出三点建议：一是精准供给课后服务。破解家庭“焦虑”的根本之策在于全面提高学校教学质量，提升课后服务水平，让家长相信孩子在学校就能“学得足”、“学得好”。因此，建议教育行政部门引领中小学校科学分析家庭的课后服务需求，科学研判学生的成长预期，进行课后服务的课程化研发，实现课后服务与学校课程体系的深度整合，打通学校的“教育逻辑”与“服务逻辑”。建立健全课后服务的质量评价与激励机制，坚持优劳优酬的原则，不断提升课后服务的供给质量。

二是科学指导家庭教育。随着“双减”政策落地，学生课外辅导大大压缩，相应的家庭中的自由时间大大增加。面对这一家庭教育新局面，很多家庭由于缺乏家庭教育指导，进入束手无策的境地。学校应积极开展家庭教育指导工作，协助家长共同面对学生成长难题。建议教育行政部门组织专业力量，统筹各方资源，建立层级化、专业化、系统化的家庭教育指导服务体系，在中小学建立专职与兼职相结合的家庭教育指导队伍，出台家庭教育指导纲要，不断提升家庭教育指导的水平。

三是提升教师的家庭教育指导能力。教师是开展家庭教育指导的最佳群体。教学过程中，教师掌握学生发展的真实情况，具备指导家庭教育的天然优势。但是，相关研究发现，教师在开展家庭教育指导活动中存在经验性、临时性、分散性的特点，缺乏系统化的专业培训。提升教师家庭教育指导能力需要系统的顶层设计和相关政策支持。同时，将家庭教育指导纳入教师评价体系，引领教师关注学生的家庭教育状况，形成育人合力。