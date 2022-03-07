张志勇代表：建议提高技术技能人才收入水平 完善社会保障政策 

人民网北京3月7日电 （记者孙竞、温璐）2021年4月，全国职业教育大会在京召开。会上强调“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。”2021年10月，《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》印发，吹响了新时代职业大发展的号角。在今年的全国两会上，全国人大代表、北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇提出了关于《健全职业教育社会政策体系》的建议。

“北京师范大学中国教育与社会发展研究院的调查发现，30.2%的家长不愿意自己的孩子上职业学校。不能不承认，整体上看广大人民群众对子女接受职业教育的认同度不高。”张志勇指出，当前职业教育发展面临最大的困难，就是社会认可度、人才培养质量和地方政府重视程度。专家们认为，职业教育毕业生社会晋升通道不畅、待遇与社会地位偏低。其根本原因在于职业教育毕业生的社会地位、收入水平、社会晋升通道、社会保障政策不健全。

发展职业教育，国家不仅要健全职业教育本身的制度供给，更要营造激励人们接受职业教育的社会政策，增强职业教育的终身回报率，让接受职业教育的毕业生，在社会上有地位、工作上有奔头、待遇上有保障、生活上有尊严。

为此，张志勇建议从三个方面完善职业技能人才的社会政策。

一是完善技能人才的收入分配政策，提高技术技能人才的收入水平。德国、日本等发达国家，普通院校与职业院校毕业生的收入水平差距很小，促使人们可以按照自己的个性和兴趣做出接受什么教育的选择。我国与世界各国相比技能人才待遇偏低，国家应进一步提高技能人才的工资待遇。

二是完善社会流动政策，打破职业院校毕业生在就业、城镇落户、各种晋升方便的歧视。目前，从上升通道看，一方面，职业院校毕业生从中职、高职到本科贯通上升的路径不畅，家长对孩子未来升学的需求得不到保障。另一方面，职业教育毕业生在就业、升迁、落户等方面面临严重的学历歧视。这些都严重影响人民群众接受职业教育的意愿。针对这些情况，组织、人事部门应建立学历歧视禁止清单事项管理制度，国家机关、企事业单位用人中凡是触犯禁止清单事项的，一律予以责任追究。

三是完善社会保障政策。建立健全社会保障体系，加快技术工人与公务员、事业单位社会保障体系并轨的步伐，进一步提高职业教育的吸引力。