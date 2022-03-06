人民网北京3月6日电 （记者孙竞、温璐）全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量，对深入推动城乡融合发展提出了更高要求。为进一步了解城乡融合发展状况，近日，清华大学马克思主义学院研究生实践团队前往江西鹰潭开展调研。

在鹰潭，实践团队师生先后来到小英村、蓝田宋家村，参观村容村貌，深入了解当地水果种植产业和农村宅基地制度改革的相关情况。在锦江镇集体经营性建设用地入市产业园区，师生们认真听取了当地关于就地入市和异地调整入市相结合的农村集体经营性建设用地入市新经验。

在调研时，支队成员们了解到各村委会都不同程度存在领导班子和党员群体年龄结构偏大和后备干部空缺等问题。“随着经济的发展，乡村空心化问题日益严重，人才问题成为了乡村振兴的重中之重，我们迫切需要相关政策进行引导，让更多的有志青年能在国家需要的地方大放异彩，实现自己的人生价值。”支队成员简怡欣有感而发。

师生还先后走访了渡口村、沙湾村、藕塘村等10余个村，感受建设城乡融合发展的新实践。在朝阳村，该村与清华大学团队合作，将物联网技术运用到传统农业中，依托智慧农业大力发展甘蔗种植产业，实现了无人化、自动化、智能化管理。

马克思主义理论专业2020级硕士研究生王嘉懿表示，此次调研城乡融合发展令她收获颇丰。当地的宅改工作推进得扎实稳妥，成效显著，不仅彻底改变了过去乡村脏乱差的环境，而且探索出独具特色的管理模式来维护改革成果，形成了一批城乡融合发展样板项目，为今后的改革发展提供了宝贵的经验与标准。

马克思主义理论专业2021级硕士研究生温新泉颇有感触地说：“实践带给了我很多城乡发展结构的感性认识，无论是乡村多元发展的融合形态，还是基层干部的勤勉担当，都给我留下了难以磨灭的印象。释放、盘活乡村闲置土地资源，深化农业农村现代化改造，都是城乡发展融合中的重要步骤。未来的中国注定会因城乡的交融共生而具有勃勃生机。”

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