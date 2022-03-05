原标题：话太空说“双减” 热点话题解民意

3月4日下午，全国政协十三届五次会议首场“委员通道”开启。由于疫情防控要求，今年的“委员通道”仍然采用网络视频采访的方式，记者在梅地亚两会新闻中心提问，委员们在人民大会堂新闻发布厅回答问题。

“委员通道”已开设5年，5年来，来自不同界别不同领域的全国政协委员关心国计民生，回应社会关切，通民心解民意。今年，围绕疫情防控政策、载人航天发展、先进装备制造等7个热点话题，来自教育、科技、文艺等行业领域的委员们畅所欲言，分享个人感悟和履职经历，表达对未来的信心与期盼。

科技创新实现新的飞跃

还在太空“出差”的3位中国航天员牵动着全国人民的心，中国载人航天工程总设计师周建平委员带来了最新消息：“神舟十三号乘组已在轨飞行140天，他们的身体状态、工作状态、生活状态都非常好！完成了迄今为止计划的及根据工作需要增加的各项任务。他们将于下月中旬返回地面。”

3位航天员的返回也将标志着中国空间站关键技术验证阶段的结束。周建平委员称赞，航天员们为关键技术验证作出了重大贡献，初步数据分析和评估表明，我国载人航天的各项系统都全面满足工程的技术要求，主要功能性能都超出了技术目标。他介绍，从今年5月开始，我国将进入空间站工程的建造阶段，年内将发射两个空间站的试验舱、两艘载人飞船、两艘货运飞船，再把6位航天员送入中国空间站。

周建平委员透露，神舟十五号乘组将在今年年底前飞向空间站，与神舟十四号乘组会师太空：“这将是一个特别令我们期待的时刻。届时，一个由3个舱段、两艘载人飞船、一艘货运飞船构成的总质量接近100吨、装载了大量高水平太空试验装置、承载6名航天员的中国空间站将呈现在世人面前。”

装备制造业的高质量发展是我国由制造业大国走向制造业强国的坚实根基，是我国经济高质量发展的重中之重。

“委员通道”现场，中国一重集团董事长刘明忠委员介绍，党的十八大以来，国家高度重视科技创新，特别是装备制造业的发展。目前，我国已经成为世界上最大的制造业国家，制造业给世界带来的贡献接近30%。我国工业的总体规模和综合实力也再上新台阶、实现新飞跃，并且取得了一批具有世界先进水平、标志性的重大科研创新成果。“可以说，我国装备制造业具有完整的产业链，也彰显了中国特色社会主义的独特优势。”

“自立才能自强，自强才能主导。”刘明忠委员表示，要以改革激励各类人才创新创业的积极性，全面推进自主创新，组建更多产学研一体的创新中心，切实增强装备制造业产业链的韧性。

全面培养助力人才强国

“双减”政策发布以来，受到了社会各界的广泛关注。“作为一名从教40多年的老师，除了1978年恢复高考，我从来没有感受到哪一项教育改革如此受关注。而越是这样，我越深感它的重要和它背后深刻的社会变迁。”北京市第十二中学联合学校总校校长李有毅委员说。

超前培训、机械刷题，学生放学后不是在上培训班就是在去培训班的路上，这让李有毅委员很担心。“我想，‘双减’的实施就是推动教育回归本质，让学生有时间有动力全面发展，把基础教育引向培养德才兼备、创新人才的正确轨道。”

“双减”后，校园里很多变化正在悄然发生，李有毅委员列出一组数据：北京市第十二中学联合学校总校的调查显示，学生人均图书借阅量由不足两本增加到5本，体测优秀率增加近10%，视力不良率下降8.63%，超重率下降1.81%。学生笑声多了，腰背直了，自主时间多了，学习效率高了。

问答最后，李有毅委员寄语学生：“‘双减’给了你成为独特而优秀个体的沃土，要珍惜这大好的机会，不负新时代，在滋养底气和灵气中崇尚真理，在涵养正气与雅气中修身齐家，在韬养大气与和气中海纳百川，在蓄养志气与勇气中自强不息。”

中国文艺进入新时代，年轻一代成为文艺主力军。今年是北京人民艺术剧院成立70周年，北京人艺进入新发展时期。北京人民艺术剧院副院长冯远征委员介绍，近两年北京人艺加大对青年人才的培养力度，大胆起用年轻的创作班底。他介绍：“去年为了配合新剧场落成，我们用全新的班底、全新的理念排演了《日出》《雷雨》《原野》3部曹禺先生的经典剧目，同时用这3个剧目向老院长曹禺先生致敬。为了庆祝建党100周年，我们推出原创话剧《香山之夜》。这部戏至今已演出53场，在北京11个区演出19场，在北京香山双清别墅实景演出一场，收到了很好的社会反响。”

冯远征委员认为，实现文化强国需要人才辈出，年轻一代的成长，需要给他们创造足够的空间和机会。“我相信有老一辈艺术家作为榜样，有好的创作空间和创作氛围，中国的文艺事业一定能够创造出更多高峰的作品，也一定能够造就文艺大师，让每一位年轻文艺工作者都成为德艺双馨的好演员、好工作者。最后，我还是想说，德艺双馨就是‘清清白白做人，认认真真做事’。”

创新制度彰显中国智慧

疫情防控“动态清零”，巡回审判和“云端法庭”，创造新的“双奥”遗产……委员们讲述的故事，也向世界传递着中国智慧和中国经验。

“作为重大疫情处置的见证者、参与者、亲历者，在我看来，我国的‘动态清零’政策是最有效也是最负责任的做法。”国务院联防联控机制工作组社区防控组专家、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩委员认为，社区疫情防控是最具有中国特色的疫情防控之举，它集中体现了我国的制度优势、文化优势。

武汉疫情防控实行了社区封闭管理、小区网格化管控；北京新发地疫情出现时，首次采取了大数据精准流调；在广东地区的疫情处置中，首次提出了封控区、管控区、防范区的概念和方案；福建厦门出现疫情时，首次利用国土资源地理信息系统，与大数据精准流调相结合……以上种种创新举措，都能很好地助力疫情防控。吴浩委员表示：“未来我们将根据疫情变化，动态研判，统筹好生活和生产，科学精准应对，力争以最小的成本获得最大的收益，减少对社会的影响。”

北京市通州区人民法院副院长李迎新委员讲述了这样一个故事：进城务工人员小张不慎在工地摔伤，包工头却拒绝赔偿。无奈之下，还躺在病床上的小张将其诉至法院。收到案件后，了解到小张仍在住院无法出庭，她将巡回法庭搬到病床前。经过近两个小时的释法说理和耐心调解，一起侵权责任纠纷案件顺利结案。

“巡回审判打破了审判地点、审判形式的限制，打通了服务群众的‘最后一公里’。”李迎新委员表示，巡回审判不仅是一种工作方法，更是一种理念、一种作风。

北京冬奥组委规划建设部副部长沈瑾委员则介绍了北京冬奥会场馆利用的可持续特色。他表示，北京冬奥会有5个主要场馆是2008年北京奥运会的遗产，这些场馆的再利用是场馆建设的重要工作基础，而所有冬奥场馆在建设之初都同步考虑了赛时使用和赛后利用的双重要求，制定了遗产计划。

“创造新的‘双奥’遗产是我们的工作目标。”沈瑾委员表示，“冬奥改变城市”是冬奥遗产，也是更深远的可持续。（记者 杨舒 杨飒）

(责编：温璐、吴楠)