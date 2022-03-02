原标题：甘肃高校师生聚焦祁连山农牧区：“微策略”守护生态文化

2021年暑假，兰州财经大学志愿者在甘肃张掖市肃南县农家进行环境观察。（资料图） 张曜麒 摄

新学期伊始，兰州财经大学学生高鸣乐得知自己参与的祁连山生态文化推广项目，获选首届甘肃省青年生态文明创新创业优胜奖。“对我们而言是非常大的鼓励，也将激励更多志愿者参与守护祁连山生态文化。”高鸣乐说，她和团队成员目前正在准备今年项目计划。

祁连山生态文化推广项目由兰州财经大学、兰州大学等高校发起，支持青年志愿者深入祁连山周边农牧区，收集、整理和应用各民族生态文化素材，协助自然保护区开展环境及乡土教育、绿色社区能力建设、发展以文化为基础的可持续生计等志愿服务活动，探索“扎根社区”的生态文化传承模式。

高鸣乐是“祁连山生态文化推广项目”的核心志愿者之一，去年以来，她和团队成员走进肃南裕固族自治县马蹄藏族乡开展服务行动。在了解到当地各民族传统知识中存有丰富的环保智慧和长期形成的生活生产经验后，他们从调查、整理这些资料入手，将其编辑为适于妇女和青少年理解的“环境教育小读本”，并组建“生态文化夏令营”，开展各类趣味教育活动，深化当地居民保护生态意识。

2021年暑假，兰州财经大学志愿者在张掖市肃南县马蹄乡为孩子们开展环境教育课程。(资料图) 张曜麒 摄

高鸣乐说，应用当地居民熟悉的素材开展环境教育，更容易得到理解、认同。在此基础上，志愿者还与当地妇女、老人共同组建“社区环境宣传队”，通过田野大讲堂、生态智慧微直播等形式，向更多人传播世代延续的生态友好观念。引导大家从文化角度讨论祁连山环境保护问题，为环境保护贡献自己的“微策略”。

投身祁连山生态文化推广服务的，不仅有大学生志愿者，还包括一批专业教师志愿者，兰州财经大学农林经济管理学院的青年教师王龙魁便是其中一员。

去年从日本归国的王龙魁，主要从事农牧区发展相关研究工作。结合自己研究课题，王龙魁提出在祁连山周边社区试点开展“生态友好型可持续能力培育”志愿服务。为了更好瞄准项目目标，他与学生志愿者入户谈心，了解当地居民需求后，与乡政府、自然保护区管理部门研讨形成了生态旅游农家乐培训、农特产选品等培训活动，帮助当地民众背靠祁连山吃一碗“生态饭”。

“培训提升了当地居民参与生态保护的积极性。”王龙魁说，祁连山志愿服务由环境教育、社区推广发展为可持续能力培育，让当地居民将所掌握的生态文化知识与生活生产经验融入生计，使得生态文化持续传承、有效利用成为可能。

“青年教师与学生志愿者们发挥专业所长，联动社区与生态保护机构共同服务祁连山生态文明建设社会实践成果令人欣喜。”兰州财经大学农林经济管理学院院长张永凯表示，将以该项目为基础，充分发挥农林、资源环境、人文地理等领域志愿者的专业知识和服务精神，积极推进与祁连山、太子山等国家级自然保护区合作，促进高校服务地方生态文明建设工作取得更好成效。(刘玉桃 王宏昱)

(责编：郝孟佳、温璐)