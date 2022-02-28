原标题：国内疫情多点频发，各地还能如期开学吗？

“国内疫情呈现点多、面广、频发，德尔塔和奥密克戎变异株叠加流行的特点。”2月26日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，多地感染者来自闭环管理人员，扩散风险低，但部分地区感染来源仍在调查，疫情存在传播扩散风险。

据介绍，近一周，我国15个省份报告了新增本土确诊病例，各地开学情况如何？免疫屏障还有哪些方面需要加强？相关专家在会上进行了解读。

各地还能如期开学吗？

学校寒假结束，春季学期开始。与此同时，全国本土新冠肺炎疫情呈现多地散发态势，疫情防控任务繁重。教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，教育部进行了4次统一部署，提出了4项防控要求，合力推进今年春季学期学校安全开学、师生员工健康、各项工作平稳有序。

据介绍，目前全国范围内，中高风险地区学校除外，大部分高等学校、中小学校基本实现如期开学、安全开学的预期目标。截至2月26日，全国25个省份中小学已经开学；教育部75所直属高校中50多所高校已经开学。

针对尚未开学的高校和中小学校，刘培俊介绍，教育部对中高风险地区学校和师生的防控做了统一部署，原则是中高风险地区的学校暂缓开学，中高风险地区的师生暂缓返校，等待当地疫情明显好转、风险等级降低后再行安排，安全有序返校开学。

在暂缓开学高校学生的交通运输需求方面，交通运输部应急办副主任周旻表示：春运已经结束，受部分学校延期开学等因素影响，有的学生、务工人员尚未返校返岗。交通运输部将在系统总结春运工作经验基础上，继续做好学生、务工人员返程疫情防控、安全生产和运输服务保障等工作。

免疫屏障再加强

“在奥密克戎株流行期间，全球一周报告发病的最高峰接近2400万，是之前其他变异株流行的最高峰的4倍。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆援引世卫组织的数据表示，应对奥密克戎，应及时接种新冠疫苗及加强针。

据统计，我国老年人群的疫苗接种率和其他人群相比相对较低，但老年人出现重症死亡风险依然很高。

一份来自香港卫生防护中心传染病处的数据显示，在前期死亡的病人当中，年长的人占了大部分，其中接种疫苗的病死率只有0.03%，没有接种疫苗人群的病死率是0.54%，两者相差18倍。

“老年人接种疫苗更加重要。”王华庆建议，符合条件的都要尽快完成全程疫苗接种或完成加强针的接种。

据介绍，我国近期重点针对60岁以上的老年人和加强免疫接种工作开展了多项工作部署，相关部门专门对疫苗接种相关人员进行了全方位的培训，对接种实施、信息登记、医疗救治等方面提出了明确要求。

此外，新冠病毒在发生变化，为了提高现有新冠疫苗效果，我国同时启动了序贯加强免疫接种，为群众提供了多种加强接种的选择。

“近期国内多地出现新冠肺炎疫情，疫苗接种仍然是疫情防控的关键手段，呼吁符合条件的人员尽快完成新冠病毒疫苗加强免疫，请60岁以上特别是80岁以上的无禁忌证的老年朋友积极主动接种疫苗。”吴良有说。（张佳星）

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