原标题：“小本上满满都是快乐”

【今年寒假孩子们这样过19】

尽管依依不舍，精彩的寒假还是画上了句号。对福建省福州市小学四年级学生磊磊来说，他有一点“小小的舍不得”，“盼着开学和小伙伴分享假期里好玩的事”。

这个寒假，他读书、打球、看冬奥会、画画、下棋，去福州广电研学，看一条新闻怎样从纸上“跃”到屏幕上，每天都很充实，每天都有“新节目”。每个晚上，他都会想好第二天要做的事情，在自己的小本子上记好，一件件尝试。一个寒假下来，小本子上写得满满的都是快乐——

1月25日：“明天，爸爸定好了羽毛球场地，我要去打球，不要忘了。”

1月27日：“明天，看完小说到花市买花。”在“买花”的后面，他画了好几朵花，各式各样，还涂了颜色。

2月6日：“明天，买不到‘冰墩墩’，我画吧。”

…………

他和妈妈之间的互动也更多了，一起游戏、一起看书，“一个寒假说的话比之前一年说的都多”。

更自信、更阳光、更开心了，这是妈妈对磊磊的评价。

为什么转变这么大？答案，可以从他假期时间表的变化上找到。

磊磊在同绘馆艺术教育机构学了多年绘画。校长周林美告诉记者：“以前磊磊每天的时间安排得满满当当，周一到周五的课后、双休日的整天都排了各种补习班，光英语就有两个，每天都在赶场式学习。每次来画画，他的书包总是鼓鼓的，放着接下来上其他课要用的课本、作业，有时候饭都来不及吃。”

“双减”政策实施后，学科类补习班停课了，周林美发现，磊磊的疲惫感少了很多，“眉宇间平和舒畅，精气神明显不一样了”。

精气神的变化体现在哪些方面？周林美讲到这样一件小事——磊磊还在同绘馆学围棋，刚开始时总是输，每次输了都哭，眼泪汪汪地“赶场”去下一个培训。“磊磊妈妈以前常抱怨，家里总是‘鸡飞狗跳’的——作业多、家长急、孩子哭，气氛搞得很紧张。现在，情况大不一样啦！孩子不怕输了，输棋后能静下心来听老师讲解，能认真思考自己从中学到什么。”周林美认为，这说明磊磊压力减轻了，精神自然就舒缓了。

磊磊告诉记者，不哭是因为“不怕了”——就算输了，也还有时间“再来一局”！多有意思啊。

周林美发现，“双减”之后，很多像磊磊一样的孩子笑声多了，哭声少了，“小眉头”舒展了。

“以前大家都紧绷着，画画课上，如果一幅图画不完，下课时间一到，孩子就会放下画笔匆匆走掉。现在可不是啦。最近有一个班级遇到同样的情况，孩子们兴趣正浓，就纷纷央求家长留下来多画一节。以前，哪能有这样整块的空余时间呀！”周林美告诉记者。

孩子们对美术、对围棋的态度转变，最让周林美欣慰。

“很长时间以来，来这儿的孩子和家长都用对待主课的态度对待音体美，好胜心强，画画、下棋总是要赢，要争第一。家长教育孩子时也总说，‘考多少分就满足心愿’。这样下去，孩子很难真正爱上一门艺术。现在，孩子能从兴趣爱好出发，重新理解艺术对生活的意义。”周林美眼里漾起笑意，“我觉得这是最珍贵的改变，也是最宝贵的成长！”（记者 姚晓丹 高建进）

(责编：温璐、李依环)