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教育部：严厉打击违法违规培训行为 寒假“培训热”不再显现

2022年02月24日14:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月24日电 （记者李依环、孙竞）据教育部网站消息，为巩固校外培训治理成果，严防寒假期间校外培训泛滥，全国各地根据教育部统一部署，全面开展线下排查，深入实施线上巡查专项行动，严厉打击违法违规培训，确保中小学生过好寒假，切实维护群众利益。

截图来源：@微信教育微信公众号

据悉，各地结合实际，作出专题部署、开展专项巡查、畅通监督渠道、加强宣传引导，坚持边查边改，及时通报情况，多措并举，确保寒假治理落地见效。截至2月20日，全国在寒假期间共出动执法检查人员39.38万人次，查处了1.01万个证照不全的机构、918个证照齐全的学科类机构和4218个非学科类机构违规培训行为，并对1042人以“一对一”等方式违规开展培训行为进行了处理。共开展线上巡查15万轮次，查处了违规培训行为503起，通报违规机构2个。

记者了解到，国务院新闻办23日举行的国务院政策例行吹风会上，教育部副部长宋德民表示，经过重点督办，培训机构扩张乱象得到有效遏制。截止到2021年底，学科类培训线下与线上机构压减率分别为91.45%和87.07%。

据介绍，经各方努力，以往的寒假“培训热”不再显现，违法违规培训行为得到有力整治，培训广告基本绝迹，校外培训线下街面清净，线上没有泛滥，总体态势平稳有序。下一步，教育部将持续深化校外培训治理，指导各地健全常态检查机制，加强校外培训执法力量建设，健全多部门联合执法工作机制，严厉打击违法违规培训，保持高压态势，形成震慑效应。

(责编：李依环、秦华)

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