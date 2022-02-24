人民网北京2月24日电 （记者郝孟佳、孙竞）今天，记者从教育部获悉，为落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021–2025年）》，规范校园视力检测和近视防控相关服务工作，切实维护儿童青少年健康和权益，教育部、国家卫生健康委、市场监管总局近日联合印发《关于进一步规范校园视力检测与近视防控相关服务工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，一要严禁无资质机构入校开展视力检测。各地卫生健康部门开展学生近视等常见病监测、各地教育行政部门开展学生体质健康监测，要对相关检测机构严格把关，坚决杜绝无资质的机构入校开展视力检测。学校开展学生视力监测等工作，应报当地教育主管部门批准后开展。

二要严厉打击虚假违法营销宣传行为。各地教育行政部门要会同卫生健康、市场监管部门进一步加大近视防控健康知识宣传力度。各地市场监管部门要依法从严查处使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等误导性表述对儿童青少年近视防控产品进行营销宣传的行为。

三要严控近视防控产品和服务质量。禁止向校园提供未获得相关资质的近视防控产品和服务。采用质量认证手段推动近视防控工作，开展教室照明和读写台灯等健康照明产品、桌椅人体工效学产品、眼视光产品、学习用品、验光配镜服务等认证，提升近视防控产品质量和视觉健康服务水平。健全政府、行业、社会等多层次认证采信机制，广泛宣传获得认证的眼视光产品和服务。

四要严格视力监测数据安全管理。监测组织部门、学校和检测机构要加强数据安全管理和个人信息保护，加强数据采集、存储、传输、处理、应用等全周期安全防护。不得私自对外泄露学生个人和视力等信息，不得与第三方共享用于商业用途，情节严重的依法依规追究相关人员责任。

此外，《通知》还要求各地教育行政部门、卫生健康部门和市场监管部门协同配合，对检测人员资质、工作流程和方法、质量控制以及近视防控产品和服务提供情况等开展专项检查和督导，严肃处理弄虚作假、敷衍塞责的机构，情节严重者依法追究有关责任人责任。

据悉，2018年8月，教育部等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，近视防控工作的帷幕正式拉开。

2021年10月26日，在教育部举办的新闻发布会上，相关负责人指出，2018年至2020年，小学一年级学生近视率大概是14%左右，近三年基本上没有变化。我国儿童青少年总体近视率下降，近视防控合力增强，综合防控多措并举，监测干预能力提升，示范作用取得实效，科普宣教范围扩大，监督检查力度加大，近视防控总体见效的基本局面初步展现。

统计数据显示，2019年全国儿童青少年总体近视率为50.2%，较2018年的53.6%下降了3.4个百分点。2020年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年上升了2.5个百分点，但较2018年仍下降0.9个百分点。2020年，全国幼儿园大班6岁儿童近视率与2019年持平，小学低年级学生近视率低于2018年的监测水平。在近视学生中，2020年中高度近视比例较2018年下降了0.6个百分点，其中初、高中学生的高度近视较2018年下降了0.5个百分点。

(责编：郝孟佳、秦华)