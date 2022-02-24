史静寰

《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》近日印发，“双一流”建设正式进入新一轮周期。

在中国高等教育发展与国家现代化进程中，“双一流”建设具有十分重要的意义。它既是相关政策的有效延续，更是新时代新征程上，为加快建设世界重要人才中心和创新高地而采取的重要举措。

中央全面深化改革委员会第二十三次会议明确了新一轮“双一流”建设工作的方向与路径：要突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向，深化体制机制改革，统筹推进、分类建设一流大学和一流学科。

完善分类建设评价，要从国家高质量发展的全局来理解。追求一流是不断超越的过程，要明确方向、突出重点。“双一流”建设在起始阶段就确立了“总量控制、开放竞争、动态调整”的建设思路。在遴选原则上既坚持扶优扶强，也兼顾扶需扶特；既考虑国家发展的重大战略需求，也重视区域及行业建设的特殊需要，实行分类建设。目前“双一流”建设高校有147所，建设学科433个。它们数量虽少，却充满丰富性、多样性和内在生长性，对整个高等教育体系深化改革发展具有引领作用。对“双一流”院校和学科实施分层分类建设评价，鼓励和引导不同类型建设院校和学科合理定位、凝练特色，在各自领域争创一流，不仅是为这些院校和学科自身发展考虑，也出自全面深化高教体系改革的任务，特别是支撑国家发展全局的战略目标需要。

完善分类建设评价，要从高等教育内涵发展的整体来把握。此次《意见》强调要继续优化“双一流”建设的动态调整机制，引导高校着眼长远发展，聚焦内涵建设。对建设基础好、办学质量高、服务需求优势突出的高校和学科，列入建设范围，对发展水平不高、建设成效不佳的高校和学科，减少支持力度直至调出建设范围，对建设成效显著的高校探索实行后奖补政策。这种灵活调整政策对建设高校具有鞭策和引导作用，但也提醒我们要更加关注、监测和控制可能出现的高校过度关注竞争而产生的短期效应。下一步，如何通过深化体制机制改革，全面加强现代化治理体系和治理能力建设，如何按照不同学科发展规律，完善多元评价体系和常态化监测系统，是实现高等教育内涵式发展的深层要义。

完善分类建设评价，要从高校自主特色发展模式的创新来考量。高校是“双一流”建设的主体，应增强建设的责任感和使命感，增强改革创新的自觉性。此次《意见》明确，依据国家需求分类支持一流大学和一流学科建设高校，优化以学科为基础的建设模式，但不拘泥于一级学科，允许部分高校按领域和方向开展学科建设。这不但为部分高校突破学科壁垒，更加自主、更为灵活、更有特色地建设学科打开了通道，而且为高校突破传统发展模式、创新知识生产和组织形式，探索更加适合的高校自主特色发展模式奠定了基础。

在“双一流”建设中，分类建设评价的完善不只是技术层面的改变，而且涉及建设理念、建设目标与路径。我们要充分认识这一改革的重要性、必要性和艰巨性，在新一轮建设周期内，认真探索形成具有中国特色的分类建设评价体系，为“双一流”建设、高等教育高质量发展助力。

（作者为清华大学教育研究院教授，本报记者丁雅诵整理）

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 11 版）

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