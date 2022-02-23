原标题：新华全媒+丨把疫情挡在校门外——直击山西农业大学防疫现场

下午5点30分，山西农业大学1号学士公寓内的学生们走出公寓楼。

“每天下午五点半开始是晚饭时间，各个公寓楼的学生分时、分批、分餐厅就餐，尽量避免接触，用餐完毕后需要尽快返回宿舍。”辅导员陈占强说。

2月20日，山西省晋中市太谷区新增5例新冠肺炎确诊病例，全区各小区（村）、单位实行封闭式管理。位于太谷区的山西农业大学虽然正值学生开学报到，也进行了紧急封闭，全部教职工实行闭环管理。

“19日、20日是学校的返校时间，结果20日凌晨紧急通知有疫情需要封闭校园，我们马上通知尚未报到的学生停止报到，已经在路上的学生派专人接到学校，已经返回学校的10200名学生以及近2000名教职工全部封闭管理。”山西农业大学宣传统战部部长李文来说。

山西农业大学迅速启动应急预案，1万多名学生在宿舍就地隔离。为了确保隔离生活正常进行，学校安排41名辅导员入住全校32栋学生公寓，解决学生急难愁事。

“每位辅导员都与公寓楼里的学生建立了微信群，一方面可以快速帮助学生解决问题，另一方面也是一个为学生减压的平台。”作为辅导员，陈占强长期与学生打交道，知道学生在特殊时期最需要什么。

20日当天，山西农业大学进行了全员核酸检测，按照分楼、分时的原则安排学生分批次前往核酸检测点进行检测。“疫情防控应急预案已经制定有近两年，为的就是在特殊时期派上用场。学校有充足的应对能力。”李文来说，在疫情消息传来之后，学校的每一个动作都很从容，1万多人的核酸检测有序完成。

山西农业大学进行全员核酸检测。（受访者供图）

已到新学期，对学生来说，最要紧的还是学业。为了在封控期间保障正常教学，山西农业大学在开始新课程之前通过教学软件设置了线上连线系统，方便为学生答疑解惑。“马上就要考计算机2级，现在正在按照正常的学习进度准备考试，封闭管理也不会影响学习。”山西农业大学农学专业的大三学生赵岩说。

太阳落下，校园里的几个餐厅依旧灯火通明。山西农业大学后勤保卫部部长武月明介绍说，以往营业到晚上8点的餐厅现在全部延迟营业到晚上10点，保障学生分时用餐。学校也已经储备了足够使用2个月的米面油等食材。

学生分批到指定餐厅就餐。（新华社记者王劲玉 摄）

21日，首轮核酸检测结果出炉，所有师生全部阴性，山西农业大学的防疫工作“首战告捷”。“接下来还有第二轮、第三轮全员核酸检测，学生的心理辅导和文化课程也需要持续跟进，万人防疫容不得一丝松懈。”李文来说。

新华社记者王劲玉

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