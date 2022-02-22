2月18日，中国人民大学召开学校领导班子务虚会。中国人民大学党委书记张东刚主持会议并讲话，校长刘伟出席会议并讲话。

会议深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，立足2022全年工作，瞄准“十四五”时期高质量发展目标任务，着眼2037年建校百年远景目标，以“独树一帜”为主题，就进一步强化各项工作的系统性观念、前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进等问题进行了研讨，旨在不断提升学校在高等教育领域的影响力、贡献力、引领力，推动学校始终奋进在新时代前列。

张东刚指出，本次会议是对对学校下一阶段发展若干战略问题的“再认识”，也是对做好今年各项工作、实现“十四五”高质量开局的“再动员”。

张东刚强调，要善于从战略上看问题想问题、从策略上找方法寻路径，进一步提升战略思维、研判战略机遇、锚定战略目标、应对战略竞争、制定战略步骤、细化战略措施，围绕加快建设在人文社会科学领域“独树一帜”的世界一流大学目标和命题，深入理解“为什么”“是什么”“怎么办”三个重大问题。

刘伟指出，2022年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，党的二十大即将召开。中国人民大学也即将召开第15次党代会，迎来建校八十五周年。本次务虚会聚焦学校事业发展全局性、战略性、方向性的重要问题，要结合国家一系列关于“双一流”建设教育深化改革、特别是高等教育改革方面的新精神与新要求，结合学校发展实际，通过会上的务虚发现问题、提出问题、形成共识，进一步明确问题导向，推动学校事业高质量发展。

会上，与会人员围绕会议主题“同题共答”，就人才培养、学科建设、科学研究、队伍建设、纪检监察、国际交流、校园建设、形象建设、文化建设、财务管理等学校事业发展的基础性、前瞻性、战略性问题开展了务虚研讨。

（来源：中国人民大学）

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