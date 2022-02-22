原标题：中国人民大学服务保障北京2022年冬奥会师生宣讲团成立

新华网北京2月22日电 21日，中国人民大学在北京2022年冬奥会闭幕后的第一时间成立师生宣讲团，全面开展“我和我的冬奥故事”系列宣讲活动。中国人民大学党委书记张东刚出席宣讲团成立座谈会并讲话，校党委副书记、副校长胡百精主持活动。

张东刚表示，做好冬奥服务保障工作，使命光荣，意义重大。全体人大志愿者师生讲大局、讲纪律、讲奉献，克服了很多困难，以坚强的政治定力、饱满的热情活力、扎实的服务能力，圆满完成了各项服务保障任务，成为“双奥之城”最美的“迎客松”，为祖国和人民，也为学校赢得了荣誉。

张东刚对全体志愿者提出四点希望：一是通过亲身经历和服务保障冬奥盛会，深刻认识中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，做捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的表率；二是深入领会双奥青年所担负的历史使命，做胸怀“国之大者”，始终奋进在新时代前列的表率；三是进一步弘扬奉献友爱、互助进步的志愿服务精神，做培育和践行社会主义核心价值观的表率；四是永葆自强不息、顽强拼搏、奋勇争先的精神状态，做德智体美劳全面发展的表率。通过服务冬奥，筑牢自觉听党话、跟党走的思想根基，不断增强做中国人的“志气” “骨气” “底气”。

活动中，张东刚为中国人民大学服务保障北京2022年冬奥会师生宣讲团暨延河讲师团（冰雪分团）授旗。

座谈会上，校团委书记杨子强介绍了学校参与服务保障冬奥会的整体情况。来自服务冬奥一线的师生代表先后发言。座谈会在北京2022年冬奥会首都体育馆场馆群及驻地、张家口赛区驻地、主媒体中心驻地、国家体育场驻地设线上分会场。

据悉，中国人民大学作为中国共产党创办的第一所新型正规大学，始终坚持在党和国家发展的重大历史现场担当、奉献、成长，此次共有909位师生全面参与北京2022年冬奥会服务保障工作，是北京市参与师生最多、服务领域最广的高校之一。他们中还将有近200位师生继续奋战在冬残奥会的服务保障一线，确保“两个奥运同样精彩”。此次成立的师生宣讲团暨延河讲师团（冰雪分团）将按照“大中小幼思政工作一体化”要求，联合重点生源中学、对口扶持中学、革命老区中学等，举办“精彩冬奥、奉献有我——青年榜样分享会”等一系列活动，讲述“一起向未来”的冬奥故事，展现“请党放心，强国有我”的青春风采。

(责编：吴楠、代晓灵)