原标题：五星志愿者当起场站宣传员

王俊格在北京冬奥村东交通场站办公区贴上福字

北京青年政治学院青年工作学院青少年工作与管理班的大三学生王俊格，别看只有20岁，已经是一名志愿服务累计时长超过3900小时的北京市五星志愿者了，地铁站台、社区防疫一线都有她的身影。1月24日，作为交通业务领域的冬奥会赛会志愿者，王俊格来到北京冬奥村东交通场站上岗，正式开启了她的“冬奥时间”。

王俊格和伙伴们来到北京冬奥村东交通场站，一下车就被眼前的场景震撼了，宽敞的交通场站里停满了大巴，这些大巴每天穿梭于北京冬奥村和北京各冬奥场馆，为运动员和代表团官员们提供交通运输服务。作为交通业务领域的志愿者，王俊格和伙伴们就是场站里的“北京巴士团队助理”，要协助车队做好日常运营工作，并引导乘客有序乘车。

上岗后，王俊格本以为自己会和其他志愿者一起投入到巴士助理的工作中，但没想到她被分到了宣传组，负责车队冬奥服务的宣传工作，并帮助忙碌的司机驾驶员、调度员们留下宝贵的工作影像。“起初，这个工作确实让我蒙了一下，因为我从来没有接触过宣传工作，但我想体育的精神不就是不断挑战自我、超越自我吗？只要我努力，这一次一定也能做得很好。”王俊格说。

1月27日，北京冬奥村正式开村，各国运动员和官员陆续入驻。运动员去赛场训练，场站“接单”后需要迅速调度大巴负责接送，看着车队司机和调度员忙碌的身影，王俊格发现用文字和影像为他们记录下这些瞬间是特别有意义的事情。不会写新闻稿，她就上网查询，学习写采访提纲，趁着司机和调度员休息的时候对他们进行采访，回到办公室后立刻撰写宣传稿。她笑着说：“十几天的采访下来，我觉得自己上手还挺快的，初步算及格啦。”

农历除夕那天，王俊格和志愿者们一起动手为场站增添喜庆气氛。他们在司机、调度员休息室、办公室的大门上都贴上喜庆的福字，走廊里也挂上了拉花，场站里的白色二层小楼变得年味十足。有司机师傅出乘回来，一进楼不禁感慨道：“日子过得真快呀，又要过年了。”

上岗十几天，王俊格在场站里最难忘的事是为司机、调度员们拍摄春节祝福视频。她举起相机，屏幕亮起，一位司机师傅望着镜头给母亲拜年：“妈，今年服务冬奥不能陪您过年了，您保重身体，儿子一切都好。”此话一出，司机师傅的眼泪就在眼眶中打转，而镜头另一边王俊格的眼睛也红了，今年也是她第一次不能和家人一起过年，她当时心里也有点难过，可是她使劲把眼泪憋了回去。“有这么多为北京冬奥会服务的人在一起过年，对我来说一定会终生难忘。正是所有人的默默奉献，才汇成了服务冬奥的强大力量，我对成为其中的一员感到特别自豪。”王俊格说。（记者 王薇）

(责编：温璐、郝孟佳)