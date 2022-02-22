原标题：进校门先抱“冰墩墩”“雪容融”

跨过大红色的“聚宽门”，跟“冰墩墩”“雪容融”招招手，再选一位自己喜欢的冬奥会冠军一起合个影……昨天，北京市第十八中学教育集团小学部的孩子们在开学第一天就收到一份惊喜。北京育才学校还特意安排了两位青年教师扮成“冰墩墩”和“雪容融”，在校门前欢迎孩子们重返校园。

昨天，在中科院附属玉泉小学的开学典礼上，同学们展示了寒假里创作的以冬奥、“冰墩墩”为主题的艺术作品：漫画、版画、手工……以此开启了学校的“冰墩墩文化节”。短道速滑世界冠军、1998年长野冬奥会银牌和2002年盐湖城冬奥会银牌、铜牌获得者王春露受邀，与同学们分享了观看北京冬奥会的感受。

北京十一学校丰台小学每个年级都围绕“冬奥”设计了丰富多彩的主题活动。三年级的孩子们在假期里结合《“共赴冬奥 虎力全开”三年级寒假自主学习指导手册》进行自主探究学习，返校后纷纷分享自己的假期收获；四年级同学则聚焦“民族文化”，以“冬奥徽章”为载体，设计了《冰墩墩、雪容融邀你一起领略中国式浪漫》的寒假作业并进行展示评选；五年级学生在开学周“冬奥show起来”活动中，亲手制作“冰墩墩”致敬冬奥会；六年级学生则演绎了《一起向未来》手势舞。(记者 武文娟)

(责编：温璐、郝孟佳)