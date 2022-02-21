原标题：上海金山农民画走进中小学课堂

“元代有位医家叫朱丹溪，擅长治疗各种杂病，名气很大。朱丹溪仔细诊察后给病人开了宣通肺气的药物……”对照着四格画面组成的金山农民画“连环画”，上海市金山区枫泾小学学生周瑞芝将她理解的名医故事娓娓道来。

“金山农民画是上海非物质文化遗产项目，‘遗产’不能仅供人怀念，要让它在孩子们手中复兴。”周瑞芝的辅导老师、金山区学校农民画教育中心负责人许育梅说。

金山区学校农民画教育中心以上海中医药大学附属枫泾小学为基地学校，近年来在金山农民画的教育传承和创新方面深入研究。为了“做活”金山农民画，许育梅将自己沉入“10后”的世界，了解孩子们的兴趣点。她发现，绘本是青少年喜闻乐见的艺术形式。何不用“中国元素”的画面讲“中国故事”？

从与绘本《山海经》合作创作故事插图开始探路，金山农民画教育中心以课题《基于金山农民画的民间故事绘本创作实践研究》为引领，尝试表现故事，逐步实现用农民画形式创作绘本。如今，孩子们将金山农民画风格结合传统连环画叙事手法，再将故事与画面凝练成初学者容易把握的“四格漫画”形式，为金山农民画走向课堂、走向更广阔的普及空间找到了一种可能。

在探究的过程中，孩子们画下了“核心价值观”“醉美家乡”“传世神话”等内容的绘本故事。最近，随着枫泾小学中草药特色教学的创建，许育梅每周进校开设“绘本创作”项目小组，招募了15位喜欢绘本故事创作的小学生组员。

许育梅介绍，创作一个中医故事，在准备阶段，孩子们需要学习农民画的历史和技法，然后收集中医故事并挑选其中最打动自己的那一个，进一步梳理故事情节并加深理解；进入创作阶段，需要设定人物形象和关键情节场景，创作线稿、构思配色、修改线稿，然后拷贝上板、确定配色、修改细节、调整完善。从零基础起步，项目小组的学生们经过一学期的活动，了解了农民画的表现手法，也走进了博大精深的中医文化。

轻骑探路，验证了金山农民画是开展传统文化教育、树立文化自信的有效载体。“双减”之下，金山农民画走进更多中小学课堂。受金山区青少年实践活动中心委托，许育梅又以“彩绘乡村你我他”等为主题，设计农民画相关主题的综合实践“云课堂”，学生可在线上参与学习，线下也能用材料包开展创作，有效解决专业师资不足的问题。

近年来，依托金山区学校农民画教育中心的教学资源，上海中医药大学附属枫泾小学一直在探索金山农民画的“时代之行”，农民画与葫芦彩绘、泥塑、灯彩、VR等相结合，吸引了很多小“粉丝”。

作为金山农民画发源地之一的枫泾镇，也一直为传统文化的传承和创新发展而努力。从2010年开始，枫泾镇连续12年开展暑期画系列活动，金山农民画的绘画载体，也逐渐从纸上作画拓展到瓦片、鸡蛋等日常生活用品，变得越来越有趣。“金山农民画，只是枫泾这个千年古镇文化地图的一角。”金山区枫泾镇党委书记胡晓岚说，“我们希望发掘本地特色文化资源，讲好身边的故事。”

（本报记者 颜维琦 本报通讯员 范黎平）

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