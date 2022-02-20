原标题：北京实名注册志愿者达449.3万人

北京是一座洋溢着志愿精神的城市，处处可见志愿者的身影，他们是城市精神的体现，也是城市中最美的风景。2月18日，北京市志愿服务指导中心宣传激励部负责人、北京冬奥会城市志愿者指挥部宣传教育组副组长王欣，北京第二外国语学院的刘睿基，中国传媒大学的李若冰做客2022北京新闻中心“双奥之城·看典”互动展示区直播现场，介绍北京的志愿服务发展历程，讲述志愿者在参与志愿服务活动中发生的暖心故事。

北京是一座有着三千多年历史的古都，也是一座充满时尚的现代化国际大都市，志愿精神也在这座城市不断孕育与发展。王欣介绍，截至目前，全市实名注册志愿者人数突破449.3万人，注册志愿服务组织超过8.1万个。志愿者们走上街头、深入社区、下沉乡村，走进重大活动保障现场， “奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神和“学习雷锋、奉献他人、提升自己”的志愿服务理念深入人心。

王欣介绍，近年来，首都志愿者累计完成各类大型活动志愿服务百余场，先后出色完成国庆70周年庆典、北京世园会、历届“一带一路”高峰论坛、亚洲文明对话大会、每年的中国国际服务贸易交易会、庆祝建党百年，以及目前正在进行的冬奥会志愿服务，向全国人民和全世界展示了中国志愿者的靓丽风采。在北京，志愿者伙伴们一起用满腔的热情和爱心，奉献在这个城市的大街小巷，志愿者们和这座城市同呼吸、共命运，一起书写着志愿服务的“大城小事”！

北京第二外国语学院近年来开展了5万多人次志愿服务，在百余项国际性、高规格志愿项目中从未缺席。作为新时代的青年志愿者，他们秉持“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，开展接地气、聚人气、多样化的志愿服务活动，在疫情防控、环境治理、交通疏导、扶农助农等不同领域，营造奉献友爱的浓厚氛围，推动志愿精神与时代进步偕行、与文明发展共进、与城市治理共荣。特别是2020年3月10日至22日，北京第二外国语学院33名师生作为第一批响应国家号召奔赴新国展开展语言翻译、心理疏导等服务，为首都疫情防控贡献青春力量。志愿服务期间，累计志愿服务时长2703小时，为来自42个国家和地区的438名旅客提供语言帮助，处理数据文件6200多份，发放物资2.1万多份。

作为带队老师，刘睿基见证了这支年轻的团队在防疫一线开展志愿服务的全过程。在新国展，他们既是“翻译官”，也是“心理疏导员”，在一次次沟通、一趟趟奔走、一场场陪伴中，付出了汗水和辛劳，也收获了自豪和成长。他们的逆向而行，彰显了当代新青年的担当；他们义无反顾的身影，就是青春最美的样子。

在2022北京新闻中心服务的城市志愿者中活跃着一个青春靓丽的身影，她就是来自中国传媒大学的李若冰。当得知招募北京冬奥会城市志愿者的时候，她在第一时间就报了名，通过选拔，十分幸运地正式成为一名光荣的城市志愿者，并且参加了志愿者培训。在北京冬奥会期间，李若冰在北京新闻中心志愿者团队宣传组，主要负责拍摄照片、留存资料、记录会议内容等工作。参加这次冬奥会志愿服务活动，让她感到特别荣幸。“这对我来说是一次特别难得的学习机会，可以接触到我平时接触不到的人，可以向来自世界各个国家和国内各大媒体的前辈们学习。这确实是一次难得的社会实践，肯定在各个方面都会得到锻炼和提高。”

2022年北京冬奥会即将结束，但是“趁青春去志愿”的承诺仍将继续。作为中国传媒大学的“冰雪小白杨”，经历了北京冬奥会志愿服务的历练，李若冰和她的同学们已经为今后的志愿服务做好了充分的准备，精益求精、战胜困难，努力贡献中传力量。 文/记者 李佳

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