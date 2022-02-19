原标题：中小学幼儿园不得制售冷食类食品

本报讯（记者 李祺瑶）新学期，本市将开展校园食品安全守护行动。市教委等三部门近日联合印发《关于切实做好2022年学校(幼儿园)食品安全与营养健康工作的通知》，明确从2022年春季学期开始，所有新签订合同的校外供餐企业需要通过有关质量体系认证。中小学校、幼儿园食堂原则上不得制售冷食类、生食类、裱花糕点以及四季豆等高风险食品。

春秋季开学前，各学校、幼儿园要组织开展自查自评自改，全面检查食堂后厨环境卫生、库存食品清理、设施设备运行、从业人员健康、原材料进货查验等情况；认真落实每日、每周、每月、每学期例行检查制度。各区市场监管、教育、卫生健康部门要在春秋季开学前后，对辖区所有的学校、幼儿园食堂和送餐企业开展联合检查，实行销账管理，做到全覆盖；结合日常管理和重大活动、重要节点，定期、不定期组织开展专项检查。

通知明确，各学校、幼儿园要严密防范食堂运行管理风险，严格执行食品加工制作操作规范，确保食品的采购、贮存、加工、留样等环节安全可控；防范学生餐配送企业制餐送餐风险，规范校内分餐操作流程。严格落实北京市冷链食品管理要求，使用进口冷链食品要做到专人操作、专柜存放、上线流转，冷链从业人员按要求的频次进行核酸检测。食堂从业人员必须100%持健康体检证明上岗，定期组织核酸检测，严格落实晨午检和症状监测制度；直接接触冷链食品的从业人员，必须按要求做好个人防护。

此外，各区要加强承包或委托经营准入、退出和大宗原材料集中采购管理，指导学校做好食堂、外供餐企业信息公开工作。各校要严格落实食品采购索证索票、进货查验和采购记录制度，建立全链条闭环追溯管理体系。

(责编：吴楠、万鹏)