人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

江苏：民办职业培训学校不得举办学制学历教育

2022年02月19日08:19 | 来源：新华网
小字号

原标题：江苏：民办职业培训学校不得举办学制学历教育

新华社南京2月18日电（记者刘巍巍）记者18日从江苏省人力资源和社会保障厅获悉，该厅近日会同省教育厅、省民政厅等部门制定出台《江苏省民办职业培训学校管理办法》，明确民办职业培训学校不得举办学制学历教育，不得开展文化学科培训等其他培训活动，不得代理学历提升等禁止行为。

办法全面下放民办职业培训学校审批权限至县级，实现省、市、县三级各有侧重、权限清晰的属地、分级管理体系。同时，办法明确了审批监管职责和违规办学处罚依据、程序和方法，一旦发现民办职业培训学校承诺不实，将举办者违规失信行为纳入诚信记录，制定诚信清单并向社会公布。办法还健全了民办职业培训学校退出机制。

江苏省人力资源和社会保障厅职业能力建设处处长李建方表示，此举旨在规范民办职业培训学校办学行为，进一步发挥职业技能培训对提升劳动者素质、促进扩大就业创业等的重要作用。

近年来，江苏省民办职业培训学校数量维持在1500所左右，每年开展职业技能培训约80万人次。

(责编：吴楠、万鹏)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部