本报记者 杨学聪

原标题：“冰雪教室”开进小学

2022年初，一间“冰雪教室”开进了北京市海淀区羊坊店中心小学。这间由会议室改造的教室地面铺设着仿真冰面，可以用作短道速滑、冰球、冰壶等冬奥项目的模拟比赛场地。在室内铺开一张薄毡，同学们就可以进行酣畅淋漓的旱地冰壶比赛。

这间教室的“主人”周晨光已经当了30多年的体育老师。“我们做的旱地化冬奥项目与现实的比赛还有明显差距，但我们的目的是让孩子们玩懂规则，看懂比赛。”他说，“大多数人一辈子也不会登上奥运会的舞台，但作为老师，我要带着孩子们体验奥运项目，圆他们的奥运梦。”这位变着花样上课的大胡子老师，让体育课变得可爱。

1998年，周晨光成为一名体育老师。他不想成为一个只会拿着卡尺、秒表去督促学生完成任务的人，他想去点亮奥林匹克教育的光。2001年，北京奥运会申办成功。也是在这一年，周晨光开始进行奥林匹克教育探索。自那时起，他每年都会组织同学参与模拟奥运会。2015年，申办冬奥会成功后，他又把模拟奥运会升级为模拟冬奥会。

学校没有冰雪运动需要的场地和器材，只能自己创造条件。周晨光在冰雪项目旱地化上绞尽脑汁：用带轮子的椅子配上“雪橇把儿”，“雪橇”就“创造”出来了；买来墩布，把墩布杆卸下来和泡沫板绑在一起，旱地冰球杆就诞生了；实心的小轮胎加上万向轮，安个把手，就成了旱地冰壶……

对奥林匹克教育的热爱，让周晨光有了一个令人羡慕的身份——“双奥”火炬手。2008年8月7日，他第一次擎起奥运火炬，跑完了属于体育老师的一百米；2022年2月2日，他手握火炬“飞扬”，把奥林匹克的梦想播种到更多人心中。在他眼中，奥林匹克本身就是一种对青少年的教育，应该让每个孩子都能参与，感受到体育的魅力与快乐。

如今，周晨光授课的对象远不只自己的学生。只要有人召唤，他就会扛起百斤重的旱地冰壶装备——人造革合成场地，走进周边的学校、社区做普及。他认为，国家承办一届奥运会，绝不仅仅是为了十几天的比赛，更多的是以此为契机让更多的群众强身健体。

在周晨光眼中，火炬承载的是奥林匹克精神。“作为体育老师，我们不可能去参加奥运会为国争光，但可以学以致用，带孩子们穿上冰鞋，让冰雪运动变得安全有趣，这样才能完成自己的责任与使命。”

他认为，北京冬奥会的成功举办只是开始，奥林匹克文化遗产的传播与传承，应该让更多的青少年和市民参与其中，共同去感受和体验。

(责编：吴楠、万鹏)