原标题：持续为大湾区高等教育发展鼓与呼

【代表委员履职记】

“作为高等教育领域的全国人大代表，使命光荣、责任重大。我一定要为教育事业的发展多思考、多代言、多建议。”这是全国人大代表、深圳大学党委书记李清泉在履职之初给自己定下的硬要求。

在过去4年，李清泉带着这份使命，用科学家的专业精神，深入调研充分思考，结合自己20多年的高校管理经验，从体制机制层面为国家教育事业发展献计献策。

近年来，粤港澳大湾区的发展生机勃勃，让人们对这里的未来充满期待，而人才是大湾区所有愿景实现的必然支撑。李清泉说：“人才竞争最终是要靠教育，如果我们的教育上不去，大湾区的建设和发展可能要打折扣。”

“在调研中，在与深圳多所高校校长的探讨交流中，我发现大家有着相同的思考。在高等教育领域，深圳是一个‘后起步者’，虽然这些年发展迅速，但其水平还不足以支撑大湾区的建设需要，深圳的高等教育还需要在‘加速’‘提质’上做文章。同时，一所大学不可能支撑所有的‘点’，需要深圳的高等教育百花齐放，多元发展，一同演奏出各自精彩又彼此和谐的‘交响乐’。”李清泉表示。

为此，4年间，李清泉持续为大湾区高等教育更好发展鼓与呼。他先后围绕推动粤港澳大湾区高等教育创新协同发展，加大对地方高校支持，创建深圳高等教育特区、推动深圳高等教育“先行先试”，扩大深圳高校办学自主权，促进内地、香港两地高等教育双向互补合作等内容提交了7份提案。这些建议引起了社会各界的广泛关注，并很快得到国家有关部门的积极回应，一些前所未有的“创新设想”也收到了多方支持、可行性探讨和持续推进。

在去年举行的东京奥运会上，深大学子和深大校友在游泳、乒乓球等项目上取得了3金2银的傲人战绩，甚至将奥运会女乒单打决赛变成了“深大德比”。

“高水平运动员培养一直是世界著名高校的重要办学特色。近年来，深圳大学在国内外赛场屡创佳绩，在探索高校高水平运动员培养模式上发挥了先行示范效应。”李清泉说。

今年，李清泉将目光聚焦到了高校高水平体育人才的培养。

“北京2022年冬奥会正在如火如荼举行。我们注意到不少参赛运动员都是在校大学生，其中不乏世界顶级名校的学生。相比之下，我国参赛运动员中在国内大学就读的为36人，其中来自综合性大学的只有5人。如何利用高校资源培养高水平运动员参与国际竞争、为国争光是亟待关注的问题。”李清泉说。

针对目前影响我国普通高校培养国际顶级运动员的一些因素，李清泉建议，建立高水平运动员协同培养机制，通过共建职业/专业体育俱乐部以及青少年体育俱乐部等形式，构建“从小学到博士”的全周期培养模式，确保不错过有天赋的好苗子；发挥普通高校综合学科优势，在有条件的普通高校，利用所在城市建设国际著名体育城市等机遇及相关资源，成立重点服务国家队及青少年后备人才的体育科技实验室和科学训练中心；创新高校体育联赛体系，提升大学生联赛价值；完善高水平运动员长效激励机制；构建全周期高水平教练员体系；加强校企合作，提供定制化培养，为高校高水平运动员提供更多职业选择等。

（本报记者 严圣禾 本报通讯员 李世卓）

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