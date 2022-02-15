原标题：着力培养国家急需一流人才

建设中国特色世界一流大学，要全面贯彻党的教育方针，坚持党的领导，坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，以服务国家为最高目标，心怀“国之大者”，着力培养国家急需的一流人才。

思想铸魂，培养堪当民族复兴大任的时代新人

为党育人，为国育才，事关国家发展，事关民族未来。2020年4月22日，习近平总书记在西安交通大学考察时指出，“西迁精神”的核心是爱国主义，精髓是听党指挥跟党走，与党和国家、与民族和人民同呼吸、共命运，具有深刻现实意义和历史意义。

西安交大开设西迁精神系列特色思政课，大力推进西迁精神进教案、进课堂、进头脑。持续深化学习实践，广泛开展“走中国青年知识分子成长的正确道路”等活动，鼓励青年师生到祖国最需要的地方去锻炼奉献，西迁65年来，学校累计培养毕业生28万余名，其中近50%留在西部建功立业，为西部发展提供了巨大的智力支持。大力选树各类各级先进典型，将“听党指挥跟党走”转化为师生道德准则和行为守则，激励和引导师生争做“西迁精神新传人”。

创新引领，培养服务国家战略需求的一流人才

科技创新是人类社会发展的重要引擎，也是中国构建新发展格局、实现高质量发展的必由之路。

西安交大不断深化“三全育人”综合改革，强化五育并举，持续推进创新人才培养改革，提升青年学子自主创新能力。对标《新一代人工智能发展规划》，创办“人工智能拔尖人才培养试验班”，成立人工智能学院，获批首批“人工智能”本科新专业，发布全国首部《人工智能本科专业知识体系与课程设置》，为我国人工智能发展夯实人才根基。积极响应国家能源战略布局，创办全国首个储能科学与工程专业，整合动力工程及工程热物理和电气工程两个A+学科在内的六大理工类优势学科，依托“国家储能技术产教融合创新平台”，联合包括国家电网、华电集团、宁德时代等储能领域龙头企业，以需求为导向，科教协同精准培养储能领域“高精尖缺”人才，探索新时代人才培养的新范式，为国家能源发展战略擎旗育才。

学校坚持“四个面向”，着力提升原始创新能力，聚焦关键核心技术研发攻关，加强科技成果转化，在科技创新的实践中培养高水平人才，形成国家战略科技力量。航天学院博士航空宇航党支部积极投身重大科研项目，3年来39名博士生参研国家重大课题48项、省部级课题22项，获得国家发明专利89项，国家级、省部级奖项20项，为实现高水平科技自立自强贡献青春力量。

产教融合，培养推动社会进步的一流人才

第四次工业革命浪潮来势汹汹，高等教育要在百年未有之大变局中发挥智慧和力量，就必须突破围墙，重塑符合第四次工业革命挑战的高等教育新形态。

西安交大以中国西部科技创新港为引擎，打造新型育人平台，探索21世纪现代大学与社会发展相融合的新模式、新形态和新经验。创办未来技术学院和现代产业学院，探索“教研一体、产教融合、学科交叉、协同育人”的培养模式，打造产业链、创新链、人才链、教育链、信息链融合和成果转孵化平台，破解产教融合、协同育人共性难题。

未来技术学院以AI+、储能科技、智能制造、医工学等新专业为切口，创建跨界融合、产教融合、科教融合、军民融合的育人平台，孵化若干前沿性、革命性、颠覆性新专业，培养引领未来技术的创新领军人才。现代产业学院面向企业“卡脖子”技术难题，聚焦大能源、大制造、大材料、大信息、大健康、大治理、大设计等领域，开创校企合作协同育人新范式，培养行业急需的工程科技人才。通过组建校企合作“双师型”师资队伍，构建前沿性、前瞻性的项目体系与课程体系，实施自主式、研讨式、探究式教学模式，实行弹性学制，革新评价体系，不断探索学科专业交叉融合的新机制，强化人才培养的创新创业能力，服务经济社会发展。

开放共享，培养具有国际胜任力的一流人才

中国特色世界一流大学肩负着为推动人类命运共同体培养国际一流人才的使命和责任。西安交大发起成立“丝绸之路大学联盟”，目前已有来自五大洲37个国家和地区的150余所高校加盟，在全球教育治理和促进民心相通方面发挥着越来越重要的作用。学校加快推动“一带一路”研究中心、“一带一路”自由贸易试验区研究院等“一带一路”智库建设，为沿线国家和地区的政策制定、争端解决等提供智力支持。与联合国教科文组织及中国工程院合作，成立国际工程科技知识中心丝路培训基地及丝路国际工程学院，已开发18个专题线下培训并建立了首个“一带一路”在线培训平台，涵盖人工智能与大数据、跨境电商、化工、医疗等领域，培养丝路“五通”人才4万余名，其中面授培训82期7306人，在泰国、俄罗斯等建立培训基地，被联合国教科文组织评价为“中国方案”。

立足“新工科、大设计、重交叉”理念，西安交大与意大利米兰理工大学共建联合设计与创新学院，与澳大利亚新南威尔士大学、英国伯明翰大学、美国明尼苏达大学等合作组建联合实验室，与美国杰克逊实验室联合建立精准医学研究中心等，打造西部开放合作的前沿阵地和人才培养高地。

（作者：王树国，系西安交通大学校长）

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