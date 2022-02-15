原标题：怎样为青少年释放冰雪激情一路护航

2021年底，在教育部“校园冰雪运动特色校”之一河北隆尧县尧山中学，学生进行轮滑训练。赵永辉摄/光明图片

2021年11月23日，河北省张家口市宣化二中学生在做冰雪操。陈晓东摄/光明图片

【冬奥背后的教育行思】

“一次，有位来自南方的小学生参加滑雪比赛，但买的是连体雪服，不符合比赛要求。我劝他借雪服，没想到，他居然把昂贵的雪服一剪两半，说‘李老师，您看这样符合标准可以参赛了吧。’这种愿望和迫切的心情让我很是感动。”在今年1月举行的青年冬奥预热活动上，著名短道速滑运动员、我国冬奥会男子首枚奖牌获得者李佳军曾分享一次组织滑雪竞赛的经历。

随着北京冬奥会的举办，冰雪运动的魅力让越来越多人跃跃欲试，成为他们健康生活方式的组成部分。但冰雪运动进校园、进入青少年的“运动清单”也并非一帆风顺，场地和器材不足、费用短缺、安全顾虑难消除，成为不少学生对冰雪运动望而却步的“最后一公里”。如何统筹资源、加强服务保障，让青少年离冰雪运动更近？记者进行了采访。

扩场地：因地制宜、扩充资源，调动学生积极性

寒冬来临，大雪覆盖了位于广袤三江平原上的黑龙江桦川县八女英烈冷云红军小学校园。下课铃声一响，学生们拿起笤帚铁锹，纷纷将操场跑道和周边的积雪清扫集中到了操场中心区域，让那里的雪越来越厚，踩着嘎吱响——一片雪上足球场就这样形成了。

据校长鲁伟介绍，利用东北寒冷的气候条件，每年这片雪上足球场就是孩子们释放天性的乐园。届时，每班都会把学生分成小组，组织班级内小组、班与班、年级之间的竞赛，一级一级选拔。“学校每年冬天都有雪上足球赛，而且几乎全员参与。表现优秀的学生还组成红色雪地足球社团，学校距离 县里的体育场特别近， 每周 会聘请专业教练到体育场指导。”

除了雪上足球，想体验冰上运动速度感的学生可以选择滑冰，夏天练旱地轮滑，冬天则到学校附近的渔场真正上冰。“学校的速滑队近年表现也很不错，前两天刚代表县里参加了市级的比赛。”

鲁伟透露，为了充分利用场地资源，学校将一部分体育课时做了调整，“我们将部分体育课集中安排到一周某一天的整个上午或者下午，如果只是45分钟，学生穿上鞋上冰一会儿可能就该下课了，时间集中更容易出效果。学校的政教副校长就是体校速滑专业的运动员，他会对孩子们进行专业指导。”

随着“双减”政策实施，冰雪运动也进入了学生们的课后时间，操场上的轮滑小将多了。“我想，学校有了体育氛围，校园才有生机活力。孩子即使智育成绩不占优势，通过体育活动让他们收获乐趣，他们就会觉得学校有归属感，同时也更容易远离电子设备。”

为解决场地限制问题，应用模拟仿真设备也是不少学校的选择。北京市史家小学高年级部体育教师王金斗介绍，史家小学在设计体育特色课程时，为学生打造了轮转冰、旱地滑雪课程，“虽说和真实的滑雪感受肯定有差异，但可以帮助学生理解基本的动作要领。每月有两周体育课会让外聘教练来教孩子们旱地滑冰；还设置了仿真冰壶、旱地冰球训练场地，让孩子体验这两项运动的规则。”

从北国到江南，越来越多青少年加入冰雪运动的行列。“尽管冰雪运动相对小众，但是不像我们想象中那般冷清，目前正越来越普及。”清华大学体育部主任刘波表示，据他观察，近年来仅从面向青年学生的赛事来看，数量越来越多，门类越来越全。“比如1月，清华附小刚刚取得了全国中小学生冰球比赛冠军，石京龙滑雪场又有首都高等学校大学生滑雪比赛举行，清华学子也当仁不让。”

“冰雪运动进校园，从宣传科普，到场地改善，力度越来越大。清华的冰球场下半年就能投入使用，北方多地甚至南方部分城市都新建了气膜馆冰场。不少家长也转变了观念，即使家距离冰场很远，也要亲自陪孩子去练，锻炼孩子的意志品质。”刘波分析。

降开销：联合组队、创新模式，减轻经济压力

“从前我们是校际联赛‘七连冠’，今年我们取得了首届北京市中小学生冰球公开赛的冠军。”说起学校冰球队的荣誉，王金斗语气中满是自豪。

冰球运动对抗激烈，特别讲求团队配合，队员们的训练和磨合必不可少。位于北京二环内核心地区的史家小学不具备场地条件，学校采取参与学生共同筹款、学校派出体育教师专人负责管理的模式，利用朝阳区一家俱乐部的场地资源，让每个学生参加的成本更低廉，训练效果更好。

“如果只是‘玩玩’，可能还好些，如果要培养一门特长，一年需要十来万元也是有可能的。从配装备到租场地、请教练，一般的工薪阶层承担起来还是有些压力。为什么费用高？本质上还是资源少，比如北京比较标准的冰场几乎能数得出来。所以就出现恶性循环：冰场少、参与人少，有资质、高水平的教练也少，师资很紧张，按市场经济规律，‘物以稀为贵’。”史家七条小学一位长期带队的负责人分析，“对于家长而言，即使不论费用问题，自己和孩子坚持下来也不容易。冰雪项目通常很难在家附近找到训练资源，不少孩子要训练到晚上10点以后，训练场次早的，经常要放学后在车上写作业、在路上把饭吃了，孩子苦家长也苦，没有毅力其实很难坚持。”

该负责人分析，带动更多孩子上冰雪，首先需要营造体育氛围，而对很多小规模学校来讲，由于学生基数本来就小，开展冰雪运动的难度其实更大。在各级教委的组织下，鼓励多个学校联合组队参赛，能吸引更多孩子参与。史家教育集团发挥集团化办学的优势集体组队，将分校有冰球爱好或特长的孩子发掘出来，在组队人员上就有了保证，租场训练也给家长减轻了负担。“比如一场3000元，大家成本均摊，人多压力就会小一些。”

“的确，从经济上讲冰雪运动的参与成本相较篮球、羽毛球等普遍会高一些，一方面未来要有更多政策支持鼓励更多冰场‘开起来’，增加资源供给，另一方面也要提升服务质量。”刘波表示，欧美地区冰雪运动同样属于“高消费”，却有很多青少年选择参与，且体验感更好。“我国目前总体来讲，体育消费的平均水平还比较低，参与冰雪项目的人多了之后可以起到拉动体育消费、适当增加居民体育支出，进而合理促进体育产业发展的作用。”

“下一步，可以进一步推广建设更多气膜式冰场，充分利用社会场地拓展资源，更多推广模拟训练的形式，利用新科技手段扩大参与面。”刘波分析。

护安全：科学训练、推广保险，让参与者更有保障

“虽说现在大力推广校园冰场，校园能够有空间设冰场的本来不多，即使能腾出空间，平时的安全维护、运行保障成本也很高，校方也会因为人身安全原因存在一定的顾忌。”史家七条小学冰雪运动带队负责人表达了顾虑。

学生上冰雪是否有安全保障？这一问题不仅困扰学校，也更困扰学生和家长。“我们每周大概有3次训练，带队教师都会全程跟随，首先保障学生安全，关注学生的训练状态、维持场上纪律，同时负责比赛赛务、联络和一些日常管理。”王金斗表示，“冰球比赛是团队合作，根据学生们的技术水平差异必然会有一些集体性的调整、安排，大部分家长都积极配合，表示理解、支持，这种大局观也让我十分感动。”

对于冰雪运动的安全问题，鲁伟表示，刚开始推广时家长确实有担忧，但学校会给学生在装备上配足保护，如护膝、护肘、手套、头盔等，另外孩子们通过各种方式投过意外伤害保险，所以还是有充分保障的。“训练有专业的人士指导，但是偶尔难免磕磕碰碰。前段时间有个孩子在滑轮滑时胳膊骨折，老师有些歉意，家长却安慰老师，有意外是正常的。后来学生打了石膏，家长啥话都没说，让我们特别感动，我们觉得只要工作开展好，（面对问题）也挺有底气的。”

史家七条小学一位体育组教师告诉记者，参加冰协组织比赛、俱乐部训练都会有强制性参加保险的要求，学校也会为学生上意外伤害险，参加区级、市级比赛也会有检查，不参保就不能参赛，是“硬杠杆”。

刘波表示，对于安全问题，首先需要保险等制度更完善，其次， 还是要遵循循序渐进的过程，科学训练。“初学者或者已经熟练掌握技巧的‘老手’，都不太容易出问题。 往往是稍微会点、刚能体会到冰雪运动乐趣的人，没能完全熟练，最容易出安全问题。所以训练要循序渐进，起步时一定要 把基础打牢。”

“此外，不少家长有个误区，把运动伤害的危害看得过重，”刘波分析，“运动受伤和生病性质不同，生病确实不好，可能说明身体虚弱；而运动伤害即使优秀运动员也常发生，可能康复治疗得耽误点时间，这一期间生活上不太方便，但它不会影响孩子整个身体发育成长的过程。所以，不能因为孩子受了一次伤，就不让他继续参加冰雪运动了。从受伤中站起来，重新参与运动，对孩子也是很好的挫折教育。”

（记者 周世祥）

(责编：熊旭、李依环)