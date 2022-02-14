人民网北京2月14日电 （记者郝孟佳）今天，记者从教育部获悉，教育部11日印发通知，部署各地教育部门和高校科学精准做好2022年春季学期疫情防控工作，确保安全开学。

通知要求强化疫情防控政治责任。各地教育部门和高校要确保疫情防控领导体制、应急机制、指挥体系高效运行，强化疫情防控部署、指导和督促检查。各地教育部门、各高校党政主要负责人要切实履行疫情防控第一责任人职责，全面负责疫情防控的组织领导和责任落实。

通知要求严格落实各地各校春季学期安全开学方案。各地教育部门和高校要制定并严格落实2022年春季学期开学方案和疫情防控方案，及时发布开学通知和返校疫情防控要求，分类、有序做好师生返校安排。确需安排线上教学的，要确保线上教学质量。

通知要求加强师生员工返校防护管理。各地教育部门和高校要动态精准掌握学校所在地和学生生源地（或家庭实际居住地）疫情防控政策要求，强化师生员工健康监测，加强健康教育，引导其返校途中有效做好个人防护。

通知要求严格落实常态化疫情防控措施。各地教育部门和高校要坚持人、物、环境同防和多病共防，引导师生员工在校园内做好自我防护，加强师生员工在校外疫情防控教育引导，坚持定期全员或按一定比例开展师生员工核酸检测制度。

通知要求加快提升应急处置能力。各地教育部门和高校要安排充足的应急隔离场所、物资储备和人员力量等。高校要不断完善和细化突发疫情应急预案。春季开学前后，与卫生健康部门、疾控机构和医疗卫生机构有针对性地协同开展多场景、实操性应对学校突发疫情应急演练。

据国家卫生健康委员会官方网站消息，截至2月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1398例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例100980例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107014例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1559239人，尚在医学观察的密切接触者33653人。

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