人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部部署春季学期疫情防控工作 要求各地各校分类、有序做好师生返校安排

2022年02月14日19:03 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京2月14日电 （记者郝孟佳）今天，记者从教育部获悉，教育部11日印发通知，部署各地教育部门和高校科学精准做好2022年春季学期疫情防控工作，确保安全开学。

通知要求强化疫情防控政治责任。各地教育部门和高校要确保疫情防控领导体制、应急机制、指挥体系高效运行，强化疫情防控部署、指导和督促检查。各地教育部门、各高校党政主要负责人要切实履行疫情防控第一责任人职责，全面负责疫情防控的组织领导和责任落实。

通知要求严格落实各地各校春季学期安全开学方案。各地教育部门和高校要制定并严格落实2022年春季学期开学方案和疫情防控方案，及时发布开学通知和返校疫情防控要求，分类、有序做好师生返校安排。确需安排线上教学的，要确保线上教学质量。

通知要求加强师生员工返校防护管理。各地教育部门和高校要动态精准掌握学校所在地和学生生源地（或家庭实际居住地）疫情防控政策要求，强化师生员工健康监测，加强健康教育，引导其返校途中有效做好个人防护。

通知要求严格落实常态化疫情防控措施。各地教育部门和高校要坚持人、物、环境同防和多病共防，引导师生员工在校园内做好自我防护，加强师生员工在校外疫情防控教育引导，坚持定期全员或按一定比例开展师生员工核酸检测制度。

通知要求加快提升应急处置能力。各地教育部门和高校要安排充足的应急隔离场所、物资储备和人员力量等。高校要不断完善和细化突发疫情应急预案。春季开学前后，与卫生健康部门、疾控机构和医疗卫生机构有针对性地协同开展多场景、实操性应对学校突发疫情应急演练。

据国家卫生健康委员会官方网站消息，截至2月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1398例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例100980例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107014例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1559239人，尚在医学观察的密切接触者33653人。

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部