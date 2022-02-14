原标题：冬奥，除了看直播还可以到这些地方亲身感受

你家也进入冬奥节奏了么？每天蹲守比赛时间，到点准时打开直播，和屏幕中的运动员共悲欢……我家的俩娃，比赛看得热血沸腾，加油都要有振臂动作，当然还盼着顶流冰墩墩早日入户。

孩子们的热情妥妥地被点燃，不过除了隔着屏幕看看看，满城搜罗冰墩墩买买买，还能怎么亲近冬奥会？娃们纷纷感叹“妈妈，我能参加冬奥会就好了”。

别辜负了孩子们的这股热情，也别辜负了咱们京城的资源，其实还有很多可玩、可体验的冬奥活动等着大家呢。

0元就能来个冬奥沉浸互动

京城“老牌亲子大厂”——中国科学技术馆正在举办科技冬奥主题展览。不光多角度全方位地展现冬奥，关键还免费啊。

这里就来揭秘值得看、值得玩的项目，给大家种种草。

展览主要分“冬奥之约”“冰雪之魅”“运动之秘”“科技之力”“未来之城”五个主题展区和冬残奥会展示厅。

“冬奥之约”重点介绍冬奥会的历史，能看到清晰的发展脉络，还能看到往届的冬奥吉祥物、徽章等，集齐是不是也能召唤神龙了？在这里，娃可以“零距离”看看奥运火炬集体亮相，还可以详细了解各个场馆的建设过程和地理分布。

“冰雪之魅”一定是小朋友最喜欢的部分，用人机互动，能真的感受一次运动员的视角，沉浸式体验冬奥。比如，雪车、雪橇还是傻傻分不清？有馆内的AR加持，上去练一次就全明白了，特效体验感非常好。再比如，短道速滑什么感觉？上去冲刺一次，才能切身体会屏幕上那些荣誉背后的艰辛。然后，还可以再来体验个费体力的冬季两项，试试自己的体能和准确率。另外，这里还有大热的冰壶体验，孩子们现场自己组织的小比赛，也可以进行得热火朝天。当然，除此之外，还有滑雪、冰球等，大家都可以上手体验。配着图文并茂的知识展板，绝对是长知识增乐趣的冬奥活动。

“运动之秘”部分，则主要展示运动背后的科学原理，大朋友们也都未必懂哦，不妨好好跟着娃一起长长学问。那些根据各个项目的特色而制定的模拟运动轨道，每个娃看到都会闪现“星星眼”。

“科技之力”解锁咱们冬奥会和冬残会隐藏的黑科技，从场馆的建造，到运动员装备的秘密都可以非常详尽地了解到。小朋友还能自己拼装滑板“未来之城”，则是从绿色能源的角度出发，讲述了北京作为双奥城市的场馆再利用、整体区域的可持续规划等，确确实实让大家感受到，在申办冬奥会时就承诺的节能、环保，咱们国家在这方面的技术和意识的进步，真是值得给孩子多讲一讲。

友情提示：这个展览在短期展厅，是和别的展厅分开的，大家注意要单独预约。在公众号“中国数字科技馆”预约短期展厅就可以免费参观，携带身份证入场，可以搭配其他展厅一起预约。工作日较好预约，周末需要提前预约，记得展期截止到3月份哦。

商圈里的冬奥体验也不错

冬日遛娃胜地颐堤港，应景布置了不少冬奥趣味，花园大广场已经变身冰山世界，适合冬日遛娃时前来打卡，开启雪野仙踪之旅。里面布景奇幻，非常出片，冬日氛围感满满。给宝贝们打扮上，美好的冬日记忆就定格在此。

这里也有冬奥体验活动，小朋友个个积极踊跃，VR极限滑雪、冰壶、骑行单车、冰雪跑酷等，都可以试一试身手，感受一下冬奥运动的魅力。要注意的是，体验截止大概就到本月20日，现场直接预约即可，展厅不算大，周末人多建议错峰体验。

冬奥餐特许店尝尝“冬奥味道”

眉州东坡是冬奥餐饮特许提供商，旗下国奥村店作为奥运主题餐厅，也出圈扮起了冬奥体育文化主题展览“中国之家”。在这里可以近距离地参观历届盛会火炬，还能了解冬奥的历史发展轨迹，浏览一整面奥运冠军墙。

最重要的是，还能品尝到“闭环内”美食，征服全球运动员的宫保鸡丁和鱼香肉丝，百吃不厌，还有特色冰雪主题的新菜，冰雪咕咾肉、冰雪团圆球，都仙气飘飘。品尝着咱们出色的饮食文化，还能留下冬奥的独特回忆。活动也是大约本月20日结束，需要预约，每天晚8点之前可参观。

传统美学传递冬奥精神

冬奥主题的展览也是不错的选择。这不，中华世纪坛正在举办“印记冬奥·大众篆刻作品展”，把篆刻和冬奥精神同框起来，会是什么画风？

整个展览给人的感觉，就是将中华优秀传统文化和奥林匹克精神完美结合，向所有人展示咱们悠久的文化美学，给冬奥添加更多令人自豪的国风。

展览现场还有互动专区，为参观者提供丰富的体验活动，当然还可以盖各式有意思的章，有喜爱集章的小伙伴们可别错过。展会办到3月15日，去之前要在“中华世纪坛”小程序预约参观，展览免费，携带身份证进场。

首次国漫大联动，满满“回忆杀”

冬奥会的动漫宣传片，不知道我家娃看了多少遍。这一次干脆来个90分钟的大电影——北京冬奥组委特许动画电影，将中国传统动漫形象和冬奥相连，能带出爸爸妈妈和娃们共同的童年回忆。

这奥运会的配套级别真是越来越高，看完了比赛，再在电影院里来一场合家欢。电影上映日期是本月19日，别忘记开学前给娃安排上！文并供图/朱玉

(责编：李依环、温璐)