原标题：提供专业服务 变身“主场通”

徐凯在工作中要随时注意手台和电脑里传来的各类信息

徐凯是北京工业职业技术学院电子信息专业二年级学生，也是校红十字会的负责人，在北京冬奥会和冬残奥会期间，他作为制服和注册中心运营团队中的一名专业志愿者，在场馆通信中心助理的岗位工作。在志愿服务中将自己所学的知识应用到实处，可谓专业正对口。

对于自己的工作任务，徐凯介绍道：“我在场馆通信中心的主要工作任务有三项：一是在赛时阶段与北京冬奥会运行指挥部调度中心保持视频及通信连线，随时接受调度中心的指挥调度和工作指令；二是在场馆领导层的主持下，搭建场馆运行指挥体系，并在赛时阶段承担场馆运行指挥中心值班室的职责，将场馆领导层的决策部署及时传达到相应业务领域，同时将各业务领域提出的需求及时汇总上报；三是负责管理维护场馆指挥通信设备，保障它的高效顺畅。打个比喻，场馆领导层是指挥决策的大脑，各业务领域是躯干和四肢，那么场馆通信中心就是连接他们的神经网络。”徐凯与同部门的小伙伴们时刻保持着高度警觉，稳步跟进每一项工作，认真完成上级的各项部署。

从到岗至今，徐凯已经习惯了每天早9点到晚6点坐在工位上，全神贯注地听取手台里的各路信息。“印象最深的是上岗第一天，手台里传来各业务领域的英文简称代码，这些由三个字母组成的代码有近百个，我花了三个晚上才完全背下来。”他说。在办公桌上，四部手台、一部电脑是他的工作装备，“我要对手台里不断传来的信息进行分辨、记录，并及时上报给相关负责人，而且会议的协调和组织都是由我们部门负责的。时间久了，说不枯燥是假的，这是一份要耐得住寂寞的工作。岗位的特殊性也要求我们工作时绝不能放松，要时刻‘竖起耳朵’来听。”

徐凯说，自己所学的专业是电子信息技术，因此这份志愿者工作跟他的专业对口，比如手台的使用就非常得心应手，上班第一天他就能跟先到岗的志愿伙伴们同步工作了。

当好主人翁，变身“主场通”，为冬奥盛会提供高质量、零失误的专业志愿服务是徐凯和伙伴们的目标。“奋斗是青春的底色，能够作为冬奥会赛会志愿者中的一员，我非常荣幸。和青年志愿者朋友一起工作的氛围是祥和、其乐融融的，大家都在为践行冬奥之约而努力，我们一定会在这场盛会中交出一份出色的答卷。”徐凯说。

文/本报记者 李佳

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