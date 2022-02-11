原标题：“小候鸟”们的冬令营

“帽子上的这些花纹都有美好寓意，蝙蝠象征幸福绵延，石榴代表多子多福，鲤鱼代表年年有余……”近日，浙江省金华市婺城区乾西小学的一间教室里，美术老师方琴子正在给“霹雳虎”班的孩子们上创意手工课——制作虎头帽，“自己动手做个传统物件，和春节联动，娃们可开心啦”。

各地学校都进入寒假时光，怎么还有老师在学校上课呢？原来，乾西小学正开展“留婺过年”公益冬令营活动，98名非金华籍“小候鸟”踊跃报名。他们按学段分成三个班，分别冠名“小巧虎”“乖乖虎”“霹雳虎”，参加学习天地、活力运动、趣味手工、创意美术、分享阅读等课程。

冬令营由15名主动报名参与管理的教师轮流担任班主任，按特长与专业带班，引导孩子过一个健康积极、充实快乐的假期。

来自四川中江的五年级女生倪欣怡开朗活泼，每天和同学玩得很开心。2021年她就参加了“留婺冬令营”，今年更是拉了几个小伙伴一起入营，因为“很有趣，还能认识好多新朋友”。

“双减”政策实施后的首个寒假，很多热心人温暖助力公益冬令营。开营第一天，就有研学机构帮助团队建设，区关工委、区妇联和爱心企业提供慰问品，市青少年宫送来“流动青少年宫”，数十款小游戏让孩子们开心不已。更让孩子们兴奋的是，他们还将走出校园，乘坐轻轨，通过一天的沿线“走读”，感受金华市的老底蕴、新风貌。

冬奥会已经开幕了，每天的体育运动是假期必备，3个体育老师每天带着孩子们轮番做运动，足球、篮球、花样跳绳、趣味排球……孩子们玩嗨啦！

乾西小学不是个案。为了让中小学生度过一个“减负不减质、轻松有意义”的寒假，“亲轻寒假·健康成长”中小学生寒假实践活动和寒假托管服务在整个金华开展起来，全市共设公益托管点30个，开展关爱服务项目33个，受益学生达5.3万人次。

很多孩子都说冬令营好玩好学，明年还要继续参加。让假日生活回归学生全面成长、开阔视野的本质，在体验中收获快乐和成长，这才是寒假的真正意义。（陆健、叶骏）

(责编：李依环、熊旭)