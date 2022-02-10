原标题：中国教育部部长强调大学对可持续和包容性发展的重要性

中国教育部部长怀进鹏9日向正在举行的第十三届古巴国际高等教育大会发表视频致辞，强调了大学对可持续和包容性发展的重要性。

怀进鹏说，面对新时代新挑战新机遇，中国政府坚持优先发展教育事业，当前中国已建成世界上规模最大的高等教育体系。为适应新形势需要并应对新冠疫情挑战，中国高校正加速开展教育信息化和数字化建设，加大力度开发线上教育教学资源，开设慕课数量超过4.75万门，学习人数达7.55亿人次。

怀进鹏说，中方高度重视与拉丁美洲国家的交流合作，“我们坚持以开放为路径参与全球教育治理。通过加快和扩大教育对外开放，积极引进优质教育资源，搭建各级各类教育交流合作平台，深入参与全球重大教育行动与教育治理，扩大教育国际公共产品供给。”

据他介绍，中国已同古巴、阿根廷、墨西哥、秘鲁签署了高等教育学历学位互认协议，与巴巴多斯、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔等19个拉丁美洲国家签署了文化、教育领域合作协议。

古巴国际高等教育大会自1998年以来每两年举行一次。本次大会由古巴高等教育部组织，于2月7日至11日以线上和线下相结合的方式举行。（记者林朝晖）

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