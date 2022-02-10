人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

中国教育部部长强调大学对可持续和包容性发展的重要性

2022年02月10日15:48 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国教育部部长强调大学对可持续和包容性发展的重要性

　　中国教育部部长怀进鹏9日向正在举行的第十三届古巴国际高等教育大会发表视频致辞，强调了大学对可持续和包容性发展的重要性。

　　怀进鹏说，面对新时代新挑战新机遇，中国政府坚持优先发展教育事业，当前中国已建成世界上规模最大的高等教育体系。为适应新形势需要并应对新冠疫情挑战，中国高校正加速开展教育信息化和数字化建设，加大力度开发线上教育教学资源，开设慕课数量超过4.75万门，学习人数达7.55亿人次。

　　怀进鹏说，中方高度重视与拉丁美洲国家的交流合作，“我们坚持以开放为路径参与全球教育治理。通过加快和扩大教育对外开放，积极引进优质教育资源，搭建各级各类教育交流合作平台，深入参与全球重大教育行动与教育治理，扩大教育国际公共产品供给。”

　　据他介绍，中国已同古巴、阿根廷、墨西哥、秘鲁签署了高等教育学历学位互认协议，与巴巴多斯、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔等19个拉丁美洲国家签署了文化、教育领域合作协议。

　　古巴国际高等教育大会自1998年以来每两年举行一次。本次大会由古巴高等教育部组织，于2月7日至11日以线上和线下相结合的方式举行。（记者林朝晖）

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部