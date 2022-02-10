原标题：广西：百色市驻地各级各类学校一律延期开学

据“八桂教育”微信公众号消息，2月8日，广西壮族自治区疫情防控指挥部办公室发布《关于做好2022年春季学期开学返校工作的紧急通知》，进一步加强学校疫情防控工作，稳妥推进2022年春季学期开学返校，确保师生健康和校园安全稳定。通知明确，百色市驻地各级各类学校一律延期开学。开学前，各级各类学校不得组织学生返校，不得组织任何形式的线下集中教学活动、集体活动和培训活动，同时做好线上教学服务。

通知要求，百色以外的其他地区和学校，不得早于2月20日组织学生返校，不得组织学生提前到校补课或自习，坚决杜绝以学生留校自习等名义变相组织集体补课。有中高风险地区所在设区市或直辖市城区旅居史的师生员工暂缓返校。学校要通过线上教学方式对暂缓返校学生开展教学活动。各地各校要加强对假期留校及提前返校学生的管理，学生非必要不离校，确需离校的应严格履行审批手续。各地各校要按照属地疫情防控政策，按照“避峰”“错峰”原则，科学制定开学工作方案，认真落实“五有”要求，做好开学各项准备。加强重点师生及其共同居住人员健康管理和行程轨迹监测，严格落实师生员工开学前14天健康监测制度。高校可要求师生持48小时内核酸检测阴性证明返校返岗。加强校门管理，大力开展校园爱国卫生运动，落实重点场所通风换气、环境消杀等措施。

通知强调，要加强学生实习实训管理和校外培训机构管理。百色市范围内所有校外教育培训机构(学科类及非学科类)暂停任何形式的线下服务。其他地市的学科类校外培训机构严禁在法定节假日、休息日、寒假期间面向中小学生开展学科类培训，非学科类培训机构要严格遵守属地疫情防控要求，依法履行疫情防控责任，做好参训学员健康监测。

(责编：郝孟佳、温璐)