原标题：单板少年的忙碌假期

这个寒假，河北省张家口市清河路小学三年级学生陈境泽非常忙，忙得“像只小蜜蜂”。

忙到什么程度呢？他掰着手指：上午是学习时间，只有“非常少的一点作业”。早上7点起床，洗漱吃早餐，然后坐在桌前，一会儿就完成了。下午是自由活动时间，读书、拼乐高、打羽毛球，有时会去游泳。“你看，这么忙。”陈境泽却很享受。

假期里，他才用了十几天时间，就读完了《小王子》和《讲给小学生的中国历史故事》，后者足足有6本，“可真是个大工程”。

他的老师郭玉敏告诉记者，作为冬奥会雪上项目承办地，张家口的氛围特浓厚，“孩子们自豪感足足的”。就冲这，学校当然要布置些特殊的寒假作业。他们教会了孩子们冬奥歌曲《一起向未来》的手势舞，还录了视频。于是，陈境泽这个寒假又多了“小老师”和“小策划”的身份，把这首歌曲教给全家人。

“我告诉姥姥，要左手和右手一起画桃心，不能一只手先、一只手后。”陈境泽认真地为家人纠错，大人肢体没有孩子灵活协调，“小老师”足足教了两天，好在效果“很令人满意”。

除了教唱冬奥歌曲，陈境泽还和小伙伴一起为小区邻居们科普冬奥知识。要当“小老师”，自己先得储备好知识，陈境泽对此“信心百分百”。他告诉记者，崇礼每年大部分时间都可以进行雪上项目。“冬奥会的雪上项目有6种，分别是单板滑雪、自由式滑雪、越野滑雪、高山滑雪、跳台滑雪和北欧两项。我已经学单板滑雪3个月了，学会了‘落叶飘’‘前刃’‘后刃’和‘换刃’等招式，最难的是‘换刃’，我都能在高级道滑了。”他一脸自豪。

学单板，一是因为“东道主”总不能当门外汉，二来是觉得“炫酷”，“有些动作很需要技术，能学会，多牛啊！”陈境泽的心愿是：未来继续练单板、出成绩。至于这个寒假，冬奥时间已经开启，他每天都会留出时间欣赏运动员的英姿，为他们加油喝彩。

也许有一天，专业滑雪赛道上将出现一个青春的身影，熟练地“换刃”、表演“落叶飘”，潇洒而认真，一如今天的小小模样。（记者 姚晓丹 陈元秋 耿建扩）

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